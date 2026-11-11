김천버스 유류비·현금수입 의혹에 김천시 ‘칼 빼 들었다’...대중교통 전면 손질

▲김천시청 전경ⓒ김천시

김천시가 시내버스 운영업체인 김천버스를 둘러싼 유류비 과다 지출과 특수관계 주유소 거래, 현금 수입금 누락 등 각종 운영상 의혹에 대해 엄정 대응을 예고했다. 경찰 수사 결과에 따른 부당집행액 환수와 추가 고발은 물론, 재정지원금 검증체계 강화와 버스 운영구조 개편까지 추진하겠다는 것이다.

시민들의 이동권과 직결된 대중교통 운영에서 재정지원금의 투명성과 운수업체의 경영 책임 문제가 불거지면서 김천시의 관리·감독 체계도 도마 위에 올랐다.

김천시는 최근 언론보도를 통해 제기된 김천버스 운영 관련 의혹에 대해 시민들에게 유감을 표명하고, 수사 결과에 따라 가능한 모든 행정적·법적 조치를 취하겠다고 밝혔다.

현재 관련 사안은 김천경찰서에서 수사가 진행 중으로, 시는 유류비 지출과 거래 관계, 현금 수입금 관리 등에서 위법·부당행위가 확인될 경우 부당집행액을 환수하고 필요하면 추가 고발에도 나설 방침이다.

이번 사안의 핵심은 시민 세금으로 지원되는 버스 운영 재정이 실제 운행과 경영에 투명하게 사용됐는지 여부다. 특히 유류비 과다 지출 의혹과 특수관계 주유소 거래, 현금 수입금 누락 의혹은 운수업체의 회계 관리뿐 아니라 지방자치단체의 재정지원금 검증 방식에도 의문을 제기하고 있다.

김천시가 수사 결과에 따른 엄정 조치를 강조한 것도 이 같은 논란을 의식한 것으로 풀이된다. 다만 구체적인 부당집행 여부와 규모, 거래 과정의 위법성 등은 경찰 수사를 통해 확인돼야 할 사안이다.

시는 이번 논란을 계기로 운수업체에 대한 관리·감독 체계 강화와 함께, 대중교통 전문인력을 확충하고 재정지원금 검증체계를 구축해 운수업체의 경영 투명성과 책임성을 높인다는 계획이다.

김천시는 대중교통 운영의 구조적인 개선에도 착수한다.

우선 기존 디젤버스 80대를 전기버스로 조기 전환해 차량 유지관리 비용을 절감하고 친환경 교통환경을 조성할 계획이다. 시내버스 노선도 전면 개편해 비효율적인 노선과 중복 운행을 개선하고, 교통 취약지역에는 수요응답형 교통체계(DRT)를 단계적으로 도입하기로 했다.

특히 노선 개편은 시민들의 실제 이동 수요를 얼마나 반영하느냐가 관건이다. 수익성과 운행 효율만을 앞세울 경우 외곽지역과 교통 취약지역 주민들의 불편이 커질 수 있는 만큼, 접근성과 배차 간격, 환승 편의 등을 종합적으로 고려해야 한다.

버스 운영방식에 대한 논의도 주요 쟁점이다.

김천시는 버스 직영 운영에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 시가 버스를 직접 운영할 경우 현재 민간 운영 방식보다 3배 이상의 재정이 소요될 것으로 예상된다는 이유에서다.

이에 따라 현행 민간 운영체계를 유지하면서 재정지원의 투명성을 높이고 운수업체의 경영 책임을 강화하는 방향으로 제도 개선을 추진하겠다는 방침이다.

하지만 이번 논란의 본질이 민간 운수업체의 경영 투명성과 공적 재정의 관리 문제에 있는 만큼, 민간 운영을 유지하더라도 기존 관리·감독 방식의 실질적인 변화가 필요하다는 점은 분명하다.

특히 직영 전환에 필요한 재정 규모를 산정한 근거와 민간 운영 방식의 비용 대비 효율성, 재정지원금의 적정성 등을 시민들에게 투명하게 공개하는 것도 향후 정책 신뢰를 확보하기 위한 과제로 남는다.

무엇보다 중요한 것은 버스 운영 논란이 시민들의 교통 불편으로 이어져서는 안 된다는 점이다. 김천시는 운수업체의 경영 문제로 운행이 축소되거나 중단되는 일이 없도록 안정적인 운행체계 확보에 주력한다는 방침이다.

김천시 관계자는 "시민의 세금으로 마련한 재정지원금은 단 한 푼도 부당하게 사용되어서는 안 되며, 시민의 이동권을 담보로 한 부당한 운영 행태도 용납할 수 없다"며, "수사 결과에 따른 엄정한 조치와 대중교통 운영체계 개선을 통해 시민이 신뢰하고 안심할 수 있는 교통환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

이번 김천버스 논란은 단순히 한 운수업체의 경영 문제를 넘어 지방자치단체의 재정지원금 관리와 대중교통 공공성 확보라는 과제를 드러내고 있다.

수사 결과에 따른 책임 규명과 부당집행액 환수, 재정지원 검증체계의 실질적인 작동 여부, 전기버스 전환과 노선 개편의 시민 체감 효과가 향후 김천시 대중교통 정책의 신뢰도를 가를 주요 기준이 될 전망이다.

시민의 세금으로 운영되는 대중교통인 만큼 재정지원의 투명성은 선택이 아닌 기본이다. 김천시가 이번 논란을 계기로 선언한 혁신이 실제 제도 개선과 시민의 이동권 보장으로 이어질 수 있을지 주목된다.