계명대, 온실가스 메탄·이산화탄소를 산업 원료로 바꾼다...차세대 촉매 기술 제시

▲계명대 화학공학과 강명훈 석사과정 연구원(왼쪽, 제1저자)과 이열림 교수(오른쪽, 교신저자)ⓒ계명대

계명대학교가 대표적인 온실가스인 메탄과 이산화탄소를 산업용 화학 원료로 전환하는 새로운 촉매 기술을 개발했다.

이는 온실가스를 단순히 배출을 줄여야 할 대상으로 보는 데서 나아가 유용한 자원으로 활용할 수 있는 기술적 가능성을 제시했다는 점에서 주목된다.

계명대학교(총장 신일희)는 화학공학과 이열림 교수 연구팀이 메탄과 이산화탄소를 합성가스로 전환하는 '메탄 건식 개질' 반응에서 촉매의 성능과 장기 안정성을 동시에 높이는 새로운 설계 전략을 개발했다고 11일 밝혔다.

이번 연구의 핵심은 촉매의 반응 활성도를 높이면서도 고온 환경에서 발생하는 구조적 열화를 억제했다는 데 있다.

메탄 건식 개질은 메탄(CH₄)과 이산화탄소(CO₂)를 반응시켜 수소(H₂)와 일산화탄소(CO)로 구성된 합성가스를 생산하는 기술로서, 합성가스는 다양한 화학제품과 합성연료를 제조하는 기초 원료로 활용된다.

특히 메탄과 이산화탄소를 동시에 반응 원료로 사용한다는 점에서 온실가스 자원화와 화학산업의 탄소 저감 기술로 관심을 받고 있다.

그러나 기술 상용화에는 해결해야 할 문제가 있다. 반응 온도가 높아질수록 촉매 입자가 커지는 소결 현상이 발생하고, 촉매 표면에 탄소가 쌓이는 탄소 침적도 일어나기 때문이다. 이러한 현상은 촉매의 반응 성능을 떨어뜨리고 장기 운전의 안정성을 저해하는 주요 원인이다.

연구팀은 가격 경쟁력이 높은 니켈(Ni)을 기반으로 한 니켈-산화세륨(Ni-CeO₂) 촉매에 산화마그네슘(MgO)과 산화바륨(BaO)을 함께 첨가하는 새로운 접근법을 적용했다.

기존에는 촉매의 구조적 안정성을 높이기 위해 MgO를 첨가하면 니켈 입자의 성장을 억제할 수 있었지만, 니켈과의 결합이 지나치게 강해질 경우 실제 반응에 참여하는 활성 니켈 형성을 방해하는 문제가 있었다.

연구팀은 여기에 BaO를 함께 첨가해 두 물질의 상호작용을 조절한 결과, 작은 니켈 결정립을 유지하면서도 반응에 필요한 활성 니켈의 형성을 촉진하고, 산화세륨과의 상호작용을 통해 산소 저장 능력까지 향상시키는 데 성공했다.

촉매의 성능을 확인한 실험 결과도 눈길을 끈다.

MgO와 BaO를 함께 첨가한 촉매(NMBC)는 750℃에서 12시간 동안 약 86%의 메탄 전환율을 유지해 비교 대상 촉매 가운데 가장 높은 성능을 나타냈다.

특히 이번 실험은 촉매 1g당 시간당 90만mL의 반응 기체를 공급하는 고유량 조건에서 진행됐다. 반응 후 촉매 분석에서도 비교 촉매보다 탄소 축적이 적고 니켈 입자의 성장도 제한된 것으로 확인됐다.

연구팀은 단기 성능에 그치지 않고 장기 운전 안정성도 검증했다. 동일한 조건에서 실험을 40시간까지 연장한 결과, 시간이 지나면서 전환율이 완만하게 감소했지만 메탄 약 80%, 이산화탄소 약 83%의 전환율을 유지했다.

생성된 합성가스의 수소와 일산화탄소 비율 역시 비교적 안정적으로 나타났다.

특히 MgO 함량만 낮춘 대조 촉매와 비교해 단순히 첨가제 양을 줄인 효과가 아니라 MgO와 BaO의 상호 보완적인 작용이 촉매의 성능 개선에 기여했다는 점도 확인했다.

이번 연구는 촉매 개발에서 오랫동안 해결 과제로 꼽혀온 반응 활성과 구조적 안정성 사이의 상충관계를 조절할 수 있는 새로운 설계 방향을 제시했다는 데 의미가 있다.

다만 실험실에서 확인된 촉매 성능이 곧바로 산업 현장의 상용화로 이어지는 것은 아니다. 실제 산업공정에 적용하려면 수천 시간 이상의 장기 운전 신뢰성, 대량 생산 시 촉매 제조 균일성, 공정 에너지 소비량과 경제성 등에 대한 추가 검증이 필요하다.

특히 메탄 건식 개질은 750℃에 이르는 높은 반응 온도가 요구되는 만큼, 촉매 성능뿐 아니라 고온 공정에 필요한 에너지와 전체 온실가스 저감 효과를 함께 평가해야 한다.

이열림 교수는 "이번 연구는 촉매의 반응성과 구조적 안정성을 함께 고려한 설계 방향을 제시했다는 데 의미가 있다"며, "온실가스를 화학 원료로 활용하는 메탄 건식 개질 촉매의 성능 개선을 위한 기초적인 촉매 레시피로 활용될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이번 연구는 계명대학교 화학공학과 강명훈 석사과정 연구원이 제1저자로, 이열림 교수가 교신저자로 참여했다.

연구 결과는 화학공학 분야 국제학술지인 'Chemical Engineering Journal'(IF 12.5, JCR 환경공학 분야 상위 4.0%)에 게재됐으며, 논문 제목은 'Cooperative MgO-BaO promotion of Ni-CeO₂ catalysts for dry reforming of methane: Balancing active Ni⁰ site formation and stabilization'이다.

연구는 과학기술정보통신부 재원으로 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업 지원을 받아 수행됐다.

온실가스 감축과 산업 원료 확보를 동시에 추구하는 탄소중립 기술 경쟁이 치열해지는 가운데, 계명대 연구팀의 이번 성과가 메탄과 이산화탄소의 자원화 기술을 고도화하고 친환경 화학공정 개발을 앞당기는 기반으로 발전할 수 있을지 주목된다.