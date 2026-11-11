대구과학대 헤어디자인과 신입생들의 도전...학술대회 포스터 논문 6편 모두 우수논문상

▲‘2026년 케이뷰티인학회 추계학술대회’에서 우수논문상을 수상한 대구과학대 헤어디자인과 학생들이 기념촬영을 하고 있다.ⓒ대구과학대

대학 입학 후 1년도 채 되지 않은 신입생들이 전공 분야의 연구과제를 직접 발굴하고 학술대회에서 우수논문상을 휩쓸었다.

미용 기술을 배우는 데 그치지 않고 소비자 행동과 서비스 만족도, 두피 건강 등 실제 뷰티산업 현장의 문제를 연구로 풀어낸 학생들의 도전이 주목받고 있다.

대구과학대학교(총장 박지은) 헤어디자인과는 최근 '2026년 케이뷰티인학회 추계학술대회'에서 학생들이 발표한 포스터 논문 6편이 모두 우수논문상을 수상했다고 11일 밝혔다.

이번 성과에서 가장 눈길을 끄는 부분은 수상 논문의 숫자뿐 아니라 연구에 참여한 학생들의 도전으로, 입학한 지 1년도 되지 않은 신입생들이 연구주제 선정부터 설문조사와 실험, 자료 분석, 결과 도출까지 직접 참여하며 학술적 성과를 만들어냈기 때문이다.

수상 논문은 헤어미용과 두피관리, 미용서비스, 소비자 행동 등 뷰티산업 전반을 아우른다.

구체적으로는 20대 남성 헤어서비스 이용자의 고객만족도와 재방문의도에 영향을 미치는 요인, 헤어서비스 불만족 경험이 향후 미용실 선택에 미치는 영향, 영유아 및 미취학아동의 미용실 첫 방문시기와 경험, SNS가 헤어스타일 선택과 소비행동에 미치는 영향, 얼굴형과 헤어컬러 조합에 따른 이미지 인식 차이, 장시간 모자 착용이 두피 국소 부위별 온도 및 유·수분 변화에 미치는 영향 등 총 6편이다.

연구 주제에서도 학생들의 현장 중심 탐구가 드러난다.

미용서비스 관련 연구는 고객 만족과 불만족 경험이 재방문 및 미용실 선택에 어떤 영향을 미치는지 살펴봤으며, SNS 관련 연구는 디지털 미디어가 소비자의 헤어스타일 선택과 구매 행동에 미치는 영향을 다뤘다.

또한 얼굴형과 헤어컬러의 조합에 따른 이미지 인식 연구는 개인별 특성에 맞는 헤어디자인의 가능성을 탐색했으며, 장시간 모자 착용에 따른 두피 환경 변화 연구는 일상생활과 밀접한 두피 건강 문제를 실험적으로 접근했다.

이처럼 연구 주제가 실제 미용실 서비스와 소비자 선택, 헤어디자인, 두피관리 등 산업 현장과 연결돼 있다는 점도 특징이다.

이번 수상은 실무 중심의 미용교육에 학술연구 경험을 접목했다는 점에서 의미가 있다. 학생들이 전공 수업에서 습득한 지식과 기술을 실제 문제에 적용하고, 조사와 분석을 통해 결과를 도출하는 과정에서 문제해결 능력과 전공 전문성을 함께 키웠기 때문이다.

특히 뷰티산업은 소비자 취향과 유행, 디지털 플랫폼의 영향, 개인별 맞춤형 서비스 수요가 빠르게 변화하는 분야다. 단순한 시술 기술을 넘어 고객의 요구를 분석하고 과학적인 근거를 바탕으로 서비스를 설계하는 전문인력의 중요성도 커지고 있다.

이런 측면에서 신입생 단계부터 연구활동에 참여한 경험은 향후 현장 적응력과 전문성을 높이는 교육적 기반이 될 것으로 기대된다.

다만 이번 연구성과가 실제 산업 현장의 서비스 개선과 제품·기술 개발로 이어지기 위해서는 지속적인 후속 연구와 현장 적용도 중요하다. 대학에서 축적한 연구 결과를 미용산업의 실질적인 경쟁력으로 연결하는 교육과 산학협력 확대가 향후 과제로 꼽힌다.

박지은 총장은 "입학 첫해부터 학술연구에 도전해 우수한 성과를 거둔 학생들의 열정과 노력이 매우 자랑스럽다"며, "앞으로도 현장 실무역량과 학문적 탐구 능력을 두루 갖춘 전문인재를 양성하고, 빠르게 변화하는 뷰티산업을 선도할 수 있도록 교육 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 대구과학대학교 헤어디자인과는 현장 중심의 실무교육과 다양한 학술활동을 연계해 학생들의 전문성을 강화하고 있으며, 변화하는 뷰티산업 환경에 대응할 수 있는 헤어디자인 전문인재 양성에 힘쓰고 있다.

기술을 배우는 학생에서 현장의 문제를 분석하고 해법을 찾는 예비 전문가로 성장하는 과정. 이번 학술대회에서 거둔 신입생들의 6편 우수논문상은 실무와 연구를 결합한 직업교육의 가능성을 보여주는 성과로 평가된다.