대구에서 처음 만나는 제주4·3기록물...세계기록유산으로 역사의 진실 조명

▲제주4·3기록물 순회전시 개최 안내 포스터ⓒ국채보상운동 기념사업회

국채보상운동의 발원지이자 세계기록유산의 도시인 대구에서 제주4·3의 역사적 진실을 담은 기록물들이 시민들과 처음 만난다.

사단법인 국채보상운동기념사업회(상임대표 엄창옥)와 제주4·3평화재단(이사장 임문철)은 오는 17일 국채보상운동기념도서관에서 역사적 기록유산의 보존과 활용, 대국민 접근성 향상을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 제주4·3기록물 순회전시를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 전시의 가장 큰 의미는 2025년 유네스코 세계기록유산에 등재된 ‘제주4·3기록물’을 대구에서 처음 선보인다는 점으로, 제주4·3의 진실을 밝히기 위해 오랜 시간 축적된 기록들이 대구 시민들에게 공개되는 것으로, 세계기록유산의 가치를 지역사회와 공유하는 역사문화 교류의 장이 될 전망이다.

특히 국채보상운동기념사업회와 제주4·3평화재단이 각자의 역사적 기록유산을 바탕으로 협력에 나선다는 점에서도 주목되며, 국채보상운동이 국민적 자발성과 연대의 정신을 보여주는 역사라면, 제주4·3기록물은 비극적인 현대사의 진실을 규명하고 기억을 이어가기 위한 기록의 중요성을 보여준다.

양 기관은 이번 협약을 통해 향후 2년간 역사·기록유산의 보존과 활용, 국민 접근성 향상을 위해, 기록유산의 보존·활용을 위한 공동 노력, 기록의 가치와 이해를 높이는 전시 및 공동사업 기획·추진, 대국민 접근성 확대, 학술·인적 교류 등을 협력한다.

아울러 협약의 실효성을 높이기 위해 필요할 경우 실무협의체도 구성·운영해 단발성 전시에 그치지 않고 기록유산을 활용한 지속적인 교류와 공동사업을 추진한다는 계획이다.

전시 제목은 ‘진실을 밝히다: 제주4·3기록물’로서, 관람객들은 제주4·3의 진실이 어떻게 기록되고 축적돼 왔는지, 기록이 역사적 사실을 증명하고 사회적 기억을 형성하는 과정에서 어떤 역할을 했는지 살펴볼 수 있다.

전시에는 형무소에서 희생자가 보낸 엽서를 비롯해 시민사회와 언론의 진상규명 활동 자료, 국가 차원의 공식 조사보고서 등 다양한 사료로서, 개인의 고통을 담은 기록부터 사회적 진실 규명 노력, 국가 차원의 조사에 이르기까지 제주4·3의 역사를 입체적으로 조명하는 자료들이 공개된다.

특히 희생자가 형무소에서 보낸 엽서는 거대한 역사적 사건을 개인의 삶과 고통이라는 구체적인 시선으로 마주하게 한다. 시민사회와 언론의 진상규명 활동 자료는 오랜 시간 진실을 밝히기 위해 이어진 사회적 노력의 과정을 보여주며, 공식 조사보고서는 역사적 사실을 확인하고 기록으로 남기는 과정의 중요성을 전한다.

이번 순회전시는 단순히 과거의 사료를 보여주는 데 그치지 않는다. 역사적 진실이 밝혀지기까지 기록이 수행한 역할과 이를 다음 세대에 전달해야 할 사회적 책임을 함께 생각하게 한다는 점에서 의미가 크다.

기록은 과거를 보존하는 수단을 넘어, 진실을 밝히고 미래 세대에 기억을 전달하는 역사적 증거다. 대구에서 처음 공개되는 제주4·3기록물이 지역의 역사적 경험과 만나 어떤 공감과 성찰을 이끌어낼지 기대된다.