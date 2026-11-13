간호사에서 AI 엔지니어로...영진전문대 일본인 유학생 3명, 일본 기업 취업 성공

▲영진전문대 일본 유학생 오오이 아야메(좌)_다나카 하루나(우)ⓒ영진전문대

대구 영진전문대학교에서 AI·IT 전문교육을 받은 일본인 유학생들이 전공의 벽을 넘어 일본 현지 기업 취업에 성공해 눈길을 끌고 있다.

한국에서 새로운 전공에 도전하고 실무 역량을 쌓은 유학생들이 졸업을 앞두고 해외 취업이라는 결실을 거두면서 영진전문대의 외국인 유학생 교육과 글로벌 취업 성과에도 관심이 집중된다.

13일 영진전문대(총장 최재영)에 따르면 글로벌시스템융합과 3학년에 재학 중인 일본인 유학생 3명이 내년 2월 졸업을 앞두고 일본 기업 취업에 성공했다. 학생들은 서로 다른 출발점에서 한국 유학을 시작했지만 AI 엔지니어링과 프로그래밍, 프로젝트 중심 교육을 통해 새로운 진로를 개척했다.

특히 다나카 하루나(31) 씨의 사례는 전공 전환을 통한 진로 확장이라는 점에서 주목된다.

일본 후쿠오카현 출신인 다나카 씨는 현지에서 간호사로 근무하다 한국어를 배우기 위해 영진전문대 한국어교육원에 입학 후 대학 오픈캠퍼스에서 글로벌시스템융합과를 접하고 정영철 학과장의 설명을 들으며 AI·IT 분야에 관심을 갖게 됐다.

IT 분야 경험이 전혀 없었던 그는 3년간 AI 엔지니어링과 프로그래밍, 캡스톤디자인 프로젝트 등에 참여하며 전문성을 키웠다.

▲일본인 유학생 오오이 아야메 씨와 다나카 하루나 씨가 일본 취업이 확정된 글로벌시스템융합과 동기들과 함께 파이팅을 외치고 있다ⓒ영진전문대

가장 기억에 남는 경험으로는 한국·인도·일본 학생들과 함께한 AI 기반 미용실 예약관리 앱 개발 프로젝트를 꼽았다. 서로 다른 국적의 학생들이 한국어로 소통하며 하나의 결과물을 완성하는 과정에서 기술 역량뿐 아니라 협업과 의사소통의 중요성도 체득했다.

이러한 경험은 일본 취업으로 이어졌다. 기존 간호사 경력과 새롭게 습득한 IT 지식을 함께 활용할 수 있는 의료 IT 분야에 관심을 두고 취업을 준비한 결과, 일본 의료 IT 기업인 주식회사 톱힐스(TOPHILLS)에 합격했다.

다나카 씨는 “간호사로 일했던 경험과 대학에서 배운 IT 지식을 함께 활용해 의료 현장의 목소리를 이해하고, 시스템을 통해 의료 발전에 기여하고 싶다”며, “한국어를 배우기 위해 시작한 한국 생활이 IT 분야 도전으로 이어지고, 이전의 간호 경력까지 살릴 수 있는 기회가 돼 매우 뜻깊다”고 말했다.

홋카이도 출신 오오이 아야메(23)씨 역시 한국에 대한 관심을 새로운 직업적 도전으로 연결한 사례다.

K-POP과 한국 드라마를 통해 한국 문화에 관심을 갖게 된 그는 2022년 한국 유학길에 올라, 영진전문대 호텔항공관광과에서 2년간 공부한 뒤 IT 분야로 진로를 넓히기 위해 2024년 글로벌시스템융합과에 재입학했다.

처음에는 코딩과 컴퓨터 활용조차 낯설었지만 프로그래밍 기초부터 웹 개발, AI 기술까지 단계적으로 익히며 실력을 쌓았으며, 특히 웹 서비스를 직접 구현하는 과정에서 IT 분야의 매력을 발견했고, 일본 기업인 ㈜야요이 채용 내정이라는 성과를 거뒀다. 내년 4월부터 일본 현지에서 근무할 예정이다.

이들의 취업 사례는 외국인 유학생 교육에서 전공 역량과 기존 경험을 연결하는 실무 중심 교육의 중요성을 보여준다.

특히 간호 분야 경력을 IT와 접목하거나 관광 분야에서 IT로 전공을 전환하는 등 학생 개개인의 배경과 관심이 새로운 진로로 확장됐다는 점에서 의미가 있다.

정영철 글로벌시스템융합과 학과장은 “간호사 출신 학생이 AI·IT 기술을 배워 의료 IT 기업에 취업하는 등 학생들의 다양한 경험과 전공 역량이 새로운 진로로 연결되고 있다”며, “산업 현장 수요에 맞춘 실무 중심 교육을 통해 영진의 주문식 교육 경쟁력을 해외 인재 양성과 현지 취업으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.

한국에서 시작한 배움이 일본 현지 취업으로 이어진 이번 사례는 외국인 유학생에게 전공 교육이 단순한 학위 취득을 넘어 새로운 직업과 가능성을 여는 통로가 될 수 있음을 보여주고 있다.