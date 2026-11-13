교실에서 배운 복지, 현장에서 실천으로...대구공업대 사회복지경영계열 ‘현장형 인재’ 키운다

▲대구공업대 사회복지경영계열이 지난 12일 재학생 85명을 대상으로 '창업실무 및 실무역량강화 특강'을 운영하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구공업대

초고령사회가 빠르게 진행되면서 노인 돌봄과 치매 예방을 담당할 사회복지 전문인력의 역할이 갈수록 중요해지고 있다. 사회복지 현장에서는 전문지식뿐 아니라 기관 운영 능력과 대상자에 대한 이해, 실제 서비스를 수행하는 실천 역량까지 요구된다.

대구공업대학교(총장 이별나)사회복지경영계열(계열장 김영자)이 이러한 현장 수요에 대응해 재학생 실무교육과 지역사회 봉사활동을 연계한 교육을 펼치고 있다.

이는 장기요양기관 운영 사례를 통해 취업과 창업의 길을 살펴보는 한편, 지역 어르신을 대상으로 치매예방 프로그램을 직접 진행하며 배운 지식을 현장에 적용하는 방식이다.

사회복지경영계열은 지난 11일과 12일 이틀간 재학생 85명을 대상으로 기관의 설립과 운영 과정, 현장 실태를 이해하고 사회복지 분야의 진로 선택 폭을 넓히기 위해 장기요양기관 주제로 ‘창업실무 및 실무역량강화 특강’을 진행했다.

강사는 이 대학 사회복지경영계열 졸업생과 산학협력 기관인 노인복지센터의 최고 관리자가 참여해, 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 장기요양기관의 운영 체계와 현황, 설립·운영 절차, 안정적인 기관 운영에 필요한 전문지식과 노하우를 사례 중심으로 전달했다.

특히 졸업생이 직접 현장 경험을 공유했다는 점에서 학생들의 관심을 끌었으며, 교과서와 강의실에서 접한 사회복지 이론이 실제 기관 운영과 서비스 현장에서 어떻게 활용되는지 살펴보고, 졸업 이후 사회복지기관 취업은 물론 장기요양기관 창업까지 구체적인 진로를 그려볼 수 있는 기회가 됐다.

▲대구공업대 사회복지경영계열이 지난 12일 마소노인주간보호센터에서 치매예방의 일환으로 센터 이용 어르신 20명을 대상으로 원예치료 프로그램을 진행하고 있다ⓒ대구공업대

이와 함께 사회복지경영계열은 지난 12일 마소노인주간보호센터에서 센터 이용 어르신 20명을 대상으로 치매예방을 위한 원예치료 프로그램을 진행했다.

이는 학생들이 수업에서 익힌 사회복지 전문지식과 실천 방법을 지역 어르신들과 나누는 현장 활동이다.

이번 프로그램은 치매극복선도대학으로서 지역사회 치매 인식 개선과 예방 활동에 참여해 온 대학의 실천 사업 가운데 하나로서, 대학은 지역 사회복지 유관기관과 협약을 맺고 어르신을 대상으로 원예치료 등 치매예방 프로그램을 운영하며 지역사회와의 협력 기반을 넓혀가고 있다.

두 활동은 교육과 현장 실천을 연결한다는 공통점이 있다.

장기요양기관 특강이 사회복지 분야의 직무와 기관 운영을 이해하고 미래 진로를 준비하는 과정이라면, 원예치료 프로그램은 지역 어르신을 직접 만나 배운 지식과 가치를 실천하는 과정으로, 학생들에게는 사회복지 전문성이 단순한 이론이나 자격 취득에 그치지 않고, 사람과 지역사회를 변화시키는 실천 역량으로 이어져야 한다는 점을 체감하는 계기가 되고 있다.

김영자 계열장은 “학생들이 수업시간에 배운 사회복지 전문지식과 가치를 현장 전문가의 경험과 연결하고, 어르신들과 직접 나눌 수 있었던 소중한 시간이었다”며, “앞으로도 지역사회 복지기관과 긴밀히 협력해 학생들의 현장 역량을 키우고 지역사회 치매예방 활동에도 기여하겠다”고 말했다.

대구공업대학교 사회복지경영계열은 앞으로도 사회복지 현장 견학과 실습, 창업 특강, 실무역량 강화 프로그램을 비롯해 지역사회와 연계한 치매예방 활동을 지속적으로 확대할 계획이다.

사회복지 인재 양성의 핵심은 강의실에서 배운 지식을 현장에서 얼마나 효과적으로 실천할 수 있느냐에 달려 있다.

취업과 창업을 준비하는 교육, 지역 어르신의 삶에 직접 다가가는 활동이 유기적으로 이어질 때 대학의 전문교육은 지역사회 복지의 실질적인 힘으로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.