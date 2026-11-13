지역 의료 공백 줄이려면 ‘협력과 소통’이 핵심...칠곡경북대병원, 진료협력망 강화

▲칠곡경북대학교병원이 지난 12일 대구·경북지역 협력병원 진료협력실무자 100여 명을 초청해 ‘2026년 하반기 진료협력병원 간담회 및 의료인 역량강화교육’을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ칠곡경북대학교병원

칠곡경북대학교병원이 대구·경북지역 의료기관들과 협력 네트워크를 다지고 현장 실무자들의 역량 강화에 나섰다.

칠곡경북대학교병원은 지난 12일 대구·경북지역 협력병원 진료협력실무자 100여 명을 초청해 ‘2026년 하반기 진료협력병원 간담회 및 의료인 역량강화교육’을 개최했다.

이번 행사는 지역 의료기관 간 협력체계를 강화하고 진료협력 업무 담당자들의 전문성과 소통 역량을 높이기 위해 마련됐으며, 이날 김창호 진료지원실장의 개회사로 시작된 행사에는 지역 의료기관 관계자들이 참석해 의료 네트워크의 발전 방향과 상생 협력 방안을 공유했다.

주요 의제로는 대구·경북지역 응급의료체계의 현황과 과제로, 참석자들은 지역 응급의료 환경에 대한 이해를 높이고 의료기관 간 협력 방안을 모색하는 자리로, 응급환자가 적절한 의료기관에서 신속하게 치료받기 위해서는 병원 간 정보 공유와 진료 연계가 중요하다는 점에서 실무자들의 역할을 되짚는 시간으로 잔행됐다.

이와 함께 진료협력 과정에서 필수적인 소통 역량을 다루는 프로그램도 이어졌다.

봉수현 정신건강의학과 교수는 ‘진료협력 소통의 기술’을 주제로 강의했으며, 실무자들이 업무 과정에서 겪는 어려움과 고충을 나누는 ‘멘탈 톡(Talk) 콘서트’도 진행됐다. 의료기관 사이의 협력뿐 아니라 이를 담당하는 실무자들의 정서적 부담과 업무 환경에도 관심을 기울였다는 점에서 의미를 더했다.

지역 암 진료 협력체계도 주요 논의 대상이었다. 대구경북지역암센터의 주요 사업을 소개하고 의료기관 간 암 진료 연계 방안을 살펴보며, 지역 암 환자에게 보다 체계적인 의료서비스를 제공하기 위한 협력 필요성을 공유했다.

이번 간담회는 단순한 정보 전달을 넘어 지역 의료기관들이 현장의 과제를 함께 확인하고 협력의 접점을 넓혔다는 데 의미가 있으며, 칠곡경북대학교병원은 앞으로도 지역 의료기관과 지속적으로 소통하고 협력해 지역 주민들에게 보다 신속하고 체계적인 의료서비스를 제공할 수 있도록 노력할 계획이다.