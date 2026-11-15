칠곡서 시작된 한·몽 예술교류, 광주·베네치아 거쳐 국제문화예술 네트워크로 확장

▲광주 충장로 홍콩골목 우측 부터 히식수렌 바트델게르 Khishigsuren Batdelger, 에네렐 엔크 Enerel E...장, 몽골 블루선 현대미술센터 센터 소욜사이한 바트사이한 Soyolsaikhan Batsaikhan 대표, 광주 노유ⓒ칠곡문화예술위원회

경북 칠곡에서 시작된 한국과 몽골의 문화예술 교류가 광주와 베네치아를 거쳐 제주와 울란바토르를 잇는 국제협력 네트워크로 확대되고 있다.

지역 예술인과 민간 문화예술기관의 협력이 국제 비엔날레 프로젝트로 이어진 데 이어, 공동 전시와 작가 교류 등을 추진하는 국제협력 플랫폼까지 출범하면서 지역 예술의 국제적 확장 가능성을 보여주고 있는 가운데, 이번 교류는 서세승 칠곡문화예술위원회 위원장과 소욜사이한 바트사이한 몽골 블루선 현대미술센터 대표를 중심으로 추진됐다.

이는 2023년 몽골 울란바토르 자나바자르 불교미술박물관과의 교류를 시작으로 블루선 현대미술센터와 협력 관계를 구축했으며, 2026년 제16회 광주비엔날레 몽골 파빌리온 프로젝트 참여로 국제무대에 활동 영역을 넓혔다.

이어 제61회 베네치아비엔날레 몽골관 프로젝트인 'Entanglements: Connectivities Across Borders'와 관련한 국제협력으로도 연결됐으며, 서 위원장은 공식 커미셔너나 큐레이터가 아닌 국제협력과 문화예술 교류를 통해 참여 기관과 예술인 간 연결을 맡고 있다.

협력은 지난 9월 6일 제주에서 출범한 '노마딕 아트 얼라이언스(Nomadic Art Alliance·NAA)'를 통해 구체화됐으며, 칠곡문화예술위원회와 몽골 국립현대미술관, 블루선 현대미술센터, 제주 뒤샹갤러리(전가조형연구소), 부산 머지 등 한국과 몽골의 5개 기관이 참여한다.

NAA는 공동 전시기획과 작가·큐레이터 교류, 레지던시, 국제학술 포럼, 출판 및 전시 아카이빙 등을 추진하는 국제문화예술 협력 플랫폼을 지향하며, '기억은 이동하고, 관계는 남는다(Memory Moves, Relationships Remain)'는 출범 슬로건에는 전시가 끝난 뒤에도 예술인과 기관 사이의 관계를 지속적인 협력으로 이어가겠다는 뜻을 담았다.

차기 프로젝트는 2027년 제주에서 추진하는 국제현대미술 프로젝트 '부재의 카니발(Carnival of Absence)'이다. 제주의 섬과 바다가 간직한 역사·문화적 경험을 몽골의 대지와 유목문화에 축적된 집단적 기억과 연결하고, 향후 울란바토르 전시 교류로 확대하는 방안도 구상하고 있다.

이번 사례는 대도시 중심의 국제 미술교류에서 벗어나 지역 민간 문화예술기관이 해외 기관과 협력해 국제 프로젝트를 추진할 수 있음을 보여준다는 점에서 의미가 있다.