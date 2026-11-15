대구 중구, 전통시장 위생관리부터 음식점 시설개선까지...안전한 먹거리 환경 조성

▲대구 중구보건소가 번개시장 내 식품 취급 영업자를 대상으로 ‘올바른 손 씻기 교육 및 식중독 예방 캠페인’을 실시하고 있다ⓒ대구중구

대구 중구가 전통시장 식품 취급 영업자의 위생관리 역량을 높이고 음식점 노후 시설 개선을 지원하는 등 안전한 먹거리 환경 조성에 나서고 있다.

15일 중구보건소에 따르면 번개시장 내 식품 취급 영업자를 대상으로 ‘올바른 손 씻기 교육 및 식중독 예방 캠페인’을 실시했다.

이번 교육은 손 씻기 교육 장비인 뷰박스(View Box)를 활용한 체험형 방식으로, 참여자들은 형광 로션을 바른 뒤 평소처럼 손을 씻고, 뷰박스를 통해 손에 남은 형광물질을 확인하며 세척이 미흡한 부위를 직접 살폈으며, 손바닥뿐 아니라 손등과 손가락 사이, 손톱 밑까지 꼼꼼히 씻는 올바른 손 씻기 6단계도 익혔다.

아울러 현장에서는 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기, 식재료별 칼·도마 구분 사용, 충분히 익혀 먹기, 조리식품 적정 온도 보관 등 식중독 예방 수칙도 안내했다.

▲대구 중구, 2026년 식품접객업소시설개선 지원사업 장면ⓒ대구중구

이와 함께 중구보건소는 관내 음식점의 위생환경 개선을 위한 ‘2026년 식품접객업소 시설개선 지원사업’도 마무리했다.

지난 4월부터 10월까지 추진한 이번 사업은 일반음식점과 휴게음식점을 대상으로 시설개선 비용의 70%, 업소당 최대 400만 원을 지원해, 주방 덕트와 후드, 노후 화장실, 주방 바닥·타일 및 화구 교체 등을 지원해 영업주의 부담을 줄이고 위생적인 작업환경을 조성하는 데 초점을 맞췄다.

총 19개 신청 업소 가운데 15곳을 선정해 보조금 3992만4천 원을 지원했으며, 영업주 자부담 1,954만6천 원을 포함해 총 5947만 원 규모의 시설 개선이 이뤄졌다.

사업 만족도 조사에서는 응답자의 93%가 ‘매우 만족’이라고 답했다. 매출 증대 등 사업 효과성에 대해서도 73%가 ‘매우 만족’, 27%가 ‘만족’한다고 응답했다.

중구보건소는 체험형 위생교육과 시설개선 지원을 통해 영업 현장의 위생 수준을 높이고, 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 먹거리 환경을 조성해 나갈 계획이다.