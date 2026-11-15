광주서 자율주행차 달린다…11월 30일 첫 운행

전남광주통합특별시 광주 지역 5개 자치구에서 오는 30일부터 자율주행 실증차량이 본격적인 운행을 시작한다.

▲전남광주통합특별 광주청사ⓒ연합뉴스

광주특별시는 국토교통부, 현대자동차 등 참여기업과 함께 국내 최초의 도시 단위 자율주행 실증 공간을 위한 최종 준비에 박차를 가하고 있다고 15일 밝혔다.

'자율주행 실증 도시'는 복잡한 도심 교통 환경에서 자율주행차가 다양한 주행 상황을 경험하며 기술 완성도를 높이는 사업이다.

지난 5월 '대한민국 자율주행팀' 출범 이후 시와 참여기관들은 차량 제작부터 사고대응체계 구축까지 단계적으로 사업을 준비해왔다.

실증의 핵심인 소프트웨어 중심 차량(SDV)은 현대자동차에서 총 200대를 제작하며, 현재까지 67대를 인도했다. 현대차를 비롯해 A2Z, 라이드플럭스 등 자율주행 개발기업들은 인도받은 차량에 센서와 시스템을 탑재하는 개조 작업을 진행 중이다. 이 중 라이드플럭스는 지난주 첫 차량의 임시운행허가를 신청하는 등 속도를 내고 있어, 연말까지 약 120대의 실증차량이 실제 도로에 투입될 전망이다.

초기 실증은 안전을 고려해 차량 통행이 비교적 적은 외곽의 넓은 도로를 중심으로 진행된다. 이후 기술적 검증을 거쳐 점차 복잡한 이면도로 등으로 운행 구간을 확대해 나갈 계획이다.

기업들의 원활한 실증을 지원하기 위한 핵심 기반시설도 속속 갖춰지고 있다. 실증차량의 위치와 상태를 24시간 실시간으로 관제하는 '통합운영사무실'이 오는 17일 광주미래차모빌리티진흥원에서 문을 연다. 또한 205면 규모의 전용 차고지와 전기차 충전시설도 이달 중 구축을 마칠 계획이다.

시는 '시민 안전'을 위해 한국교통안전공단과 함께 운행 전 차량 점검부터 비상상황 대응까지 기관별 역할을 명확히 한 '안전·운영 가이드라인'을 마련했다. 본격 운행에 앞서 경찰·소방 등과 합동 모의훈련을 실시해 만일의 사고에 대비한 대응체계를 철저히 점검할 방침이다.

자율주행차 운행에 따른 시민 혼란을 막기 위한 대대적인 홍보도 진행한다. 숏폼 영상과 SNS 콘텐츠를 제작해 △차량 식별 방법 △운행 경로 △주변 운전 시 주의사항 △사고 발생 시 대응 절차 등을 운전자, 보행자 맞춤형으로 적극 알릴 계획이다.

박정환 AI모빌리티국장은 "첫 실증차량이 안전하게 달릴 수 있도록 기반시설과 운행 여건을 빈틈없이 준비하고 있다"며 "시민들이 자율주행차를 낯설게 받아들이지 않도록 충분히 정보를 알리고, 이번 실증이 지역 미래 모빌리티산업 발전의 마중물이 되도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.