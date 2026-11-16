칠곡경북대병원, 제7회 토크콘서트 ‘이음’ 개최...마음건강부터 라인댄스까지 희망 나눠

▲칠곡경북대학교병원 대구경북권역암생존자통합지지센터가 최근 병원 1대강당에서 제7회 토크콘서트 ‘이음’을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ칠곡경북대학교병원

암 치료 이후에도 재발 불안과 우울감 등 심리적 어려움을 겪는 암생존자들이 한자리에 모여 서로의 경험을 나누고 일상 회복의 희망을 공유했다.

칠곡경북대학교병원 대구경북권역암생존자통합지지센터는 최근 병원 1대강당에서 제7회 토크콘서트 ‘이음’을 개최했다고 16일 밝혔다. 행사에는 암생존자와 가족, 암환자, 의료진, 지역주민 등 386명이 참석했다.

올해 행사는 ‘마음에는 휴식을, 일상에는 리듬을’을 주제로 암 치료 과정과 치료 이후 겪는 심리적 어려움을 나누고 건강한 일상 회복을 응원하기 위해 마련됐으며, 행사장에서는 대구시 공공보건의료기관 협의체 소속 26개 기관의 건강캠페인 홍보부스와 영진전문대 학생들의 재능기부로 진행된 퍼스널컬러 체험, 페이스페인팅 등이 운영됐다.

▲칠곡경북대학교병원 대구경북권역암생존자통합지지센터가 최근 병원 1대강당에서 제7회 토크콘서트 ‘이음’을 개최하고 있다ⓒ칠곡경북대학교병원

본행사는 대구경일여중 치어리딩팀 ‘슈퍼루키’의 축하공연으로 시작됐다. 이어 정신건강의학과 원승희 전문의가 ‘마음을 돌보는 시간’을 주제로 토크쇼를 열고 암생존자들의 재발 불안과 우울감, 수면장애 등 심리적 고민을 나누며 마음건강 관리법을 소개했다.

한 참석자는 “암 진단 후 우울감과 불안감이 컸지만, ‘있는 그대로 인정하라’는 말씀을 듣고 마음이 한결 편안해졌다”고 말했다.

2부에서는 여성 암생존자들이 약 2개월간 연습한 라인댄스 공연을 선보였다. 3곡의 무대를 통해 치료 이후에도 새로운 목표에 도전하는 용기와 성취감을 전하며 참석자들의 박수를 받았다.

공연을 관람한 한 유방암 환자는 “모두가 한마음으로 움직이는 모습을 보며 뭉클하고 감동받았다”고 전했다.

이번 행사는 암생존자들에게 정서적 위로와 재도전의 희망을 전하고, 의료기관과 대학, 청소년이 함께 지역사회 돌봄의 의미를 나눴다는 점에서 의미를 더했다.

센터는 앞으로도 암생존자들의 신체적·정서적 회복과 건강한 일상 복귀를 돕기 위한 통합지지 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.