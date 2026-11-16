수성대, 국채보상운동 정신으로 청년들의 삶과 가치 되짚다

▲엄창옥 경북대학교 명예교수가 특강을 진행하고 있다ⓒ수성대

인공지능(AI)과 디지털 기술이 일상 깊숙이 자리 잡으면서 인간의 가치와 공동체의 의미를 되새기는 인문학 교육이 대학가에서 주목받고 있다.

16일 대구 수성대에 따르면, 교수학습지원센터가 최근 재학생 대상으로 국채보상운동기념사업회 상임대표인 엄창옥 경북대 명예교수를 초청해 인문학 특강을 개최했다.

‘삶을 디자인하는 인문학-국채보상운동에서 찾는 질문, 나는 무엇을 내놓을 것인가?’를 주제로 열린 이번 특강은 기술 중심 사회에서 인간에 대한 이해와 가치 판단력, 공동체 의식의 중요성을 되짚기 위해 마련됐다.

특강에서는 1907년 대구에서 시작된 국채보상운동의 역사적 배경과 시민들의 자발적인 참여 정신을 살펴보고, 당시의 나눔과 연대, 책임의 가치를 오늘날 청년들의 삶과 연결해 생각하는 시간을 가졌다.

특히 학생들은 강연에 이어 ‘나의 삶 디자인 선언’ 활동에 참여해 자신의 가치관과 삶의 방향을 돌아보고, 공동체를 위해 실천할 수 있는 일을 직접 선언해, 이는 역사적 사건을 배우는 데 그치지 않고 자신의 삶과 연결해 실천 의지를 다지는 참여형 교육으로 진행된 것이다.

이번 프로그램은 대학혁신지원사업의 일환으로, (사)대구국채보상운동기념사업회와 협력해 지역의 역사문화 자산을 대학 인문학 교육에 접목했다는 점에서도 의미를 더했다.

이지영 수성대 교수학습지원센터장은 “AI·DX 시대에는 기술을 활용하는 능력뿐 아니라 어떤 가치와 목적으로 사용할 것인지 판단하는 인문학적 소양이 중요하다”며, “학생들이 국채보상운동의 나눔과 연대 정신을 바탕으로 자신의 삶을 성찰하고 공동체를 위한 책임 있는 실천을 이어가길 기대한다”고 말했다.

수성대학교는 앞으로도 기술 역량과 인문학적 소양을 함께 갖춘 인재 양성을 위해 다양한 비교과 교육 프로그램을 확대할 계획이다.