동촌유원지 하늘 위 산책길 ‘트리워크’...금호강 야경 품고 조경대상 수상

▲대구 동구 동촌유원지에 조성된 트리워크(Tree Walk)가 차별화된 공간 디자인과 경관 가치를 인정받아 ‘2026년 제16회 대한민국 조경대상’에서 산림청장상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구동구

금호강을 따라 펼쳐진 숲 위로 부드러운 곡선의 산책길이 이어진다.

나무 사이로 난 공중 산책로를 따라 걸음을 옮기면 발아래로 숲이 펼쳐지고, 전망대에 오르면 금호강과 동촌유원지 일대가 한눈에 들어온다. 해가 지고 조명이 켜지면 숲과 강, 빛이 어우러져 낮과는 또 다른 풍경을 연출한다.

대구 동구 동촌유원지에 조성된 트리워크(Tree Walk)가 차별화된 공간 디자인과 경관 가치를 인정받아 ‘2026년 제16회 대한민국 조경대상’에서 산림청장상을 수상했다고 16일 밝혔다.

동구청은 ‘머물고 싶은 밤, 다시 찾는 동촌유원지’를 주제로 공모에 참여해 서류심사와 현장평가, 국민참여평가 등 약 100일간의 심사를 거쳐 수상의 영예를 안았다.

트리워크는 옛 동촌유원지의 명성을 되살리고 시민들에게 새로운 볼거리와 휴식 공간 제공을 위해 조성됐으며, 총 173m 길이의 곡선형 공중 산책로와 9m·12m 높이의 전망대 2곳을 갖춘 것이 특징이다.

단순히 걷는 산책로를 넘어 숲의 높이에서 주변 경관을 감상할 수 있도록 입체적인 보행 공간으로 설계됐다. 산책로를 따라 이동하며 시시각각 달라지는 숲과 금호강의 풍경을 감상하고, 전망대에서는 탁 트인 조망을 즐길 수 있다.

특히 밤이 되면 트리워크의 매력이 더욱 살아난다. 은은한 조명이 산책로와 주변 숲을 밝히고 금호강의 야경과 어우러지면서 색다른 밤 풍경을 만들어낸다. 자연 속 산책과 야경 감상을 동시에 즐길 수 있어 동촌유원지의 새로운 랜드마크로 자리 잡고 있다.

지난 7월 개장한 트리워크는 약 2개월 만에 SNS 콘텐츠 총조회수 80만 회를 넘어서는 등 시민들의 관심을 끌었다. 이번 수상으로 관광 명소를 넘어 조경 공간으로서의 우수성도 인정받았다.

우성진 동구청장은 “이번 수상은 동촌유원지가 가진 새로운 가능성과 조경 공간으로서의 우수성을 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “동촌유원지가 대구를 대표하는 매력적인 명소로 자리매김할 수 있도록 관련 사업을 적극 발굴하겠다”고 말했다.