대구 남구, 중국 정저우 산업기관과 협력 확대...지역기업 중국 진출 교두보 마련

▲대구남구가 중국 허난성 정저우시 산업기관과 신규 업무협약 관광·문화 콘텐츠 분야 협력 협약을 맺고 있다ⓒ대구 남구

대구 남구가 중국 허난성 정저우시 산업기관과 신규 업무협약을 추진하며 지역 기업과 소상공인의 중국 시장 진출을 위한 협력 기반 확대에 나선다. 기존 지방정부 중심의 교류를 산업기관 간 협력으로 넓혀 실질적인 경제·산업 교류로 연결한다는 전략이다.

남구는 오는 19일 중국 정저우시에서 열리는 ‘2026 중부6성 박람회 연계 한·중 지방정부 산업협력포럼’에 허난성 인민정부의 초청으로 참석한다고 16일 밝혔다.

이번 포럼의 핵심은 KOTRA 정저우 무역관의 주선으로 추진하는 현지 산업기관과의 신규 업무협약으로, 이를 통해 지역 기업과 소상공인의 중국 시장 진출, 산업정보 교류, 기업 간 협력 등 실질적인 경제협력 기반을 마련한다는 계획이다.

조재구 남구청장은 포럼에서 지역 산업의 해외 진출 가능성과 협력 방안을 제시하고, 남구의 대표 관광자원인 앞산빨래터공원을 중심으로 관광산업과 외국인 관광객 유치 전략도 소개할 예정이다.

올해로 14회를 맞는 중부6성 박람회는 허난성·후베이성·후난성·안후이성·장시성·산시성 등 중국 중부 6개 성 정부와 한·중 기업인들이 참여하는 국가급 무역·투자 행사다. KOTRA가 추진하는 주요 사업으로 한국 지방정부와 중국 산업기관 간 교류를 확대하고 국내 기업의 중국 시장 진출을 지원하는 데 목적이 있다.

남구는 지난해 정저우시 경제기술개발구와 업무협약을 체결한 데 이어 허난성 관중미디어그룹과도 관광·문화 콘텐츠 분야 협력 협약을 맺었다.

앞산빨래터공원과 해넘이전망대, 하늘다리 등 지역 관광자원을 활용한 콘텐츠 제작과 대명공연거리 예술인들의 중국 공연 등 다양한 협력사업도 논의해 왔다.

산업 분야에서도 교류 성과가 이어지고 있다.

남구 소재 대구경북천연염색협동조합이 중국 정저우시에서 열린 실크로드 패션위크에 참여하는 등 지역 문화·산업 자원의 중국 시장 진출 가능성을 넓혀 왔다.

남구는 이번 포럼을 계기로 관광·문화 분야의 기존 교류를 산업 협력으로 확대하고, 지역 기업과 소상공인이 해외시장에 진출할 수 있도록 행정적 지원을 강화할 방침이다.

조재구 남구청장은 “국제교류가 단순한 친선 관계에 머물지 않고 지역 기업과 소상공인의 해외시장 진출로 이어지는 것이 중요하다”며, “남구의 문화·관광 자원과 지역 산업의 경쟁력을 해외에 적극 알리고 새로운 판로 개척을 지원하겠다”고 말했다.