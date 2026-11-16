대구 북구 골목마다 축제 열기...지역 상권에 활력 불어넣는다

▲대구 북구 골목축제에서 기념촬영하고 있는 이근수 북구청장ⓒ대구북구

대구 북구 골목상권 곳곳에 축제의 활기가 번지고 있는 가운데, 상인과 주민이 함께 참여하는 공연과 체험 행사가 11월 한 달간 이어지면서 침체된 골목상권에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

북구는 대구시 주최, 대구전통시장진흥재단이 주관하는 ‘2026 대구 곳곳, 골목마다 축제’ 사업을 통해 관내 골목상권 8곳에서 다양한 문화행사를 진행하고 있다고 16일 밝혔다.

이번 축제는 골목상권마다 지닌 고유한 특색을 살려 공연과 체험 프로그램을 운영하고, 지역 상권의 매력을 널리 알리기 위해 마련됐다. 단순한 소비 촉진을 넘어 상인과 주민이 함께 어울리고 소통하는 지역 공동체 행사라는 점에서도 의미가 있다.

지난 15일에는 산격허브로 골목상권에서 축제가 열려 주민들의 발길을 끌었으며, 특히 상인들이 자발적으로 힘을 모아 상권 활성화를 위해 노력해 온 이곳에서는 허브 심기와 손난로 파우치 꾸미기, 전동 이륜차 체험 등 다채로운 프로그램이 펼쳐져, 방문객들은 체험 행사에 참여하며 골목상권의 색다른 매력을 즐겼고, 상인과 주민이 함께 어우러지는 화합의 장도 마련됐다.

앞서 11월 초에는 경대서문과 고성동스위첸, 함지산먹골촌, 매전로 벚꽃거리, 함지공원먹골촌 등 5개 골목상권에서 축제가 열렸다. 특히 경대북문에서는 지난 9일과 11일 버스킹 공연이 진행돼 골목을 찾은 방문객들에게 문화적 즐거움을 선사했다.

축제 열기는 이달 말까지 이어진다. 오는 20일에는 고성동 벚꽃 골목형상점가에서 축제가 열리고, 경대북문에서는 23일과 25일, 27일, 30일 점포를 중심으로 버스킹 공연이 펼쳐질 예정이다.

북구는 이번 행사를 계기로 골목마다 차별화된 콘텐츠를 발굴하고, 지역 상권을 주민과 방문객이 즐겨 찾는 문화·소통 공간으로 만들어 간다는 방침이다.

이근수 북구청장은 “이번 축제가 골목마다 지닌 고유한 매력을 널리 알리고 상인과 주민이 함께 웃고 즐기며 지역 상권에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 골목상권이 저마다의 특색과 경쟁력을 갖추고 지속적으로 성장할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.