청소년이 찾고, 기획하고, 실천했다...봉사동아리 ‘봉우리’ 장관상 수상

▲대구행복진흥원 소속 시설 꼼지락발전소 청소년 봉사동아리 ‘봉우리’가 한국청소년활동진흥원이 주관한 ‘2026년 청소년자원봉사활동 우수사례 공모전’에서 우수활동 청소년(팀) 부문 최우수상(성평등가족부장관상)을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구행복진흥원

청소년들이 지역사회의 고민을 직접 듣고, 해결 방법을 찾아 행동으로 옮겨, 가족과 친구 사이의 관계를 다지는 체험 프로그램부터 해양 쓰레기 문제를 알리는 환경 캠페인까지, 청소년들의 손으로 기획한 봉사활동이 전국 공모전에서 최고상인 장관상으로 이어졌다.

대구행복진흥원 소속 꼼지락발전소 청소년 봉사동아리 ‘봉우리’가 한국청소년활동진흥원이 주관한 ‘2026년 청소년자원봉사활동 우수사례 공모전’ 우수활동 청소년(팀) 부문에서 최우수상인 성평등가족부장관상을 수상했다고 16일 밝혔다.

이번 수상의 밑바탕에는 청소년들의 주도적인 문제 발견과 실행 과정이 있었다. 정해진 봉사 프로그램에 참여하는 데 그치지 않고, 지역사회에 무엇이 필요한지 직접 조사하고 그 결과를 활동으로 구체화했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

‘봉우리’는 활동을 시작하기에 앞서 꼼지락발전소 이용 청소년과 지역 주민 등 117명을 대상으로 사전 욕구조사를 진행했다.

조사 결과 응답자들이 필요하다고 꼽은 주요 과제는 가족·친구 관계 증진(43.2%)과 환경 보호(37.8%)였다. 동아리는 이 결과를 바탕으로 봉사활동의 방향과 세부 프로그램을 직접 정했다.

이후 꼼지락발전소의 다양한 시설과 메이커 장비를 활용해 모두 17차례 맞춤형 봉사활동을 펼쳤다.

‘떡꾸! 영양꾸!’ 프로그램에서는 과일 찹쌀떡 만들기 체험을 통해 참여자들이 함께 만들고 소통하는 시간을 마련했으며, ‘북극곰을 구해라’ 활동에서는 해양 쓰레기 낚시와 분리배출 체험 부스를 운영하며 환경 보호의 중요성을 쉽고 재미있게 전달했다.

특히 종이 커팅기 등 메이커 장비를 활용해 청소년들의 아이디어를 실제 체험 프로그램으로 구현한 점도 눈길을 끌어, 지역사회에서 발견한 문제를 청소년의 눈높이에 맞는 활동으로 풀어내면서 봉사활동의 참여도와 효과를 높였다.

시상식은 지난 14일 2·28기념중앙공원 일대에서 열린 ‘제3회 대구청소년 성장한DAY’ 현장에서 진행됐다.

김유민 봉우리 동아리 대표는 “지역 청소년과 이웃들의 고민을 직접 듣고 우리 힘으로 해결하기 위한 활동을 기획했던 과정 자체가 큰 배움이었다”며, “장관상이라는 뜻깊은 결과로 이어져 기쁘고, 앞으로도 지역사회에 긍정적인 변화를 만드는 주도적인 봉사활동을 이어가겠다”고 말했다.

윤영애 대구행복진흥원장은 “청소년들이 스스로 지역의 문제를 탐구하고 해결책을 실행에 옮긴 과정이 값진 성과의 원동력”이며, “청소년들이 지역사회의 주체적인 시민으로 성장할 수 있도록 꼼지락발전소를 통한 자기주도 활동 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.