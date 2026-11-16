군위고 찾은 김진열 군수, 수능 앞둔 수험생들에 응원 메시지

▲김진열 대구 군위군수는 최근 군위고교를 방문해 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 수험생과 교사들을 격려하고 있다ⓒ대구군위군

대학수학능력시험을 앞둔 군위고등학교에 지역사회의 응원과 격려가 전해졌다.

시험을 앞둔 수험생들의 긴장감을 덜어주고 그동안 쌓아온 실력을 자신 있게 발휘할 수 있도록 지역사회가 응원에 나선 것이다.

김진열 대구 군위군수는 최근 군위고교를 방문해 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 수험생과 교사들을 격려했다. 이날 방문에는 군위군여성단체협의회와 군위군청 봉우리회도 함께해 수험생들에게 따뜻한 응원의 뜻을 전했다.

수능을 앞둔 학생들에게는 그동안의 노력을 믿고 마지막까지 평정심을 유지하는 것이 무엇보다 중요한 시기다. 참석자들은 수험생들이 시험에 대한 부담을 조금이나마 덜고 자신감을 갖고 남은 시간을 보낼 수 있도록 격려했다.

김진열 군수는 “군위의 미래를 이끌어갈 학생들이 지금까지 열심히 준비해 온 자신을 믿고 시험에 임하길 바란다”며, “그동안의 노력이 소중한 결실로 이어지기를 바란다”고 말했다.

한편 2027학년도 대학수학능력시험은 오는 19일 전국에서 치러진다. 군위군은 수험생들이 안전한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 시험 당일 안전관리에도 만전을 기할 방침이다.