대구 달성군, 민원 행정 시민 만족도 96.9점...대구 구·군 중 최우수

▲대구달성군청 전경ⓒ대구달성군

민원인이 행정기관을 찾았을 때 가장 먼저 체감하는 것은 담당자의 친절한 응대와 신속한 업무 처리다. 달성군이 민원인의 목소리를 행정서비스 개선에 꾸준히 반영해 온 노력을 인정받아 대구지역 민원 행정 만족도 평가에서 최고 자리에 올랐다.

대구 달성군은 대구시가 주관한 ‘2026년 민원 행정 시민 만족도 조사’에서 9개 구·군 가운데 종합만족도 96.9점을 기록하며 최우수 기관으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 조사는 대구시가 민원서비스 전반에 대한 시민들의 체감 만족도를 파악하기 위해, 지난 2월부터 10월까지 대구시와 9개 구·군에서 방문이나 전화·팩스 등을 통해 법정민원 서비스를 이용한 시민 2천738명을 대상으로 전화 설문 방식으로 진행됐다.

달성군은 담당 공무원의 응대 태도를 비롯해 편의성·신속성·신뢰성 등 8개 평가 항목에서 고른 평가를 받았으며, 특히 신뢰성 부문에서는 97.1점을 기록해 민원 처리 과정에 대한 시민들의 높은 신뢰를 확인했다.

이번 성과의 배경에는 군 자체적으로 추진해 온 지속적인 만족도 점검과 행정서비스 개선 노력이 자리하고 있다.

달성군은 올해 2월부터 8월까지 7개월간 군청과 읍·면 행정복지센터 방문객 900명을 대상으로 응대 태도와 업무 처리, 민원실 환경 등 11개 항목에 대한 자체 설문조사를 실시했다.

조사 결과 응답자의 85%가 만족 이상으로 답했으며, 업무 처리의 신속성은 88.9%로 가장 높은 만족도를 보였다. 특히 친절성 만족도가 전년보다 큰 폭으로 상승하는 등 민원 응대 서비스에서도 개선 효과가 나타났다.

군은 설문조사에서 확인된 건의사항과 불편 사항을 행정 개선의 기초 자료로 활용하고, 민원 현장에서 체감할 수 있는 서비스 품질을 높이는 데 주력해 왔다.

최재훈 달성군수는 “이번 최우수 기관 선정은 그동안 추진해 온 민원서비스 개선 노력이 인정받은 뜻깊은 성과”며, “앞으로도 군민들이 체감할 수 있는 더욱 편리하고 질 높은 민원서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.