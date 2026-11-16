대구 수성구, 저출생 대응 우수기관 선정...지역 맞춤형 돌봄정책 성과

▲ 대구 수성구가 ‘2026년 대구시 저출생 대응 우수사례 경진대회’에서 ‘수성구 다함께 키움 안심보육 지원사업’으로 우수기관상을 받고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

아이를 키우는 부모들에게 가장 절실한 것은 필요할 때 안심하고 맡길 수 있는 보육환경이다.

어린이집과 유치원이 자원을 공유하고, 부모의 근무시간에 맞춘 돌봄서비스를 제공하는 등 지역사회가 함께 아이를 키우는 수성구의 보육정책이 대외적으로 성과를 인정받았다.

대구 수성구는 ‘2026년 대구시 저출생 대응 우수사례 경진대회’에서 ‘수성구 다함께 키움 안심보육 지원사업’으로 우수기관상을 수상했다고 16일 밝혔다.

이번 수상은 개별 보육사업을 넘어 지역 내 보육기관과 돌봄서비스, 정보제공 체계를 유기적으로 연결한 정책이 저출생 문제와 변화하는 양육환경에 대응한 우수사례로 평가받은 결과로, 핵심 사업은 수성구형 다가치보육, 수성구형 휴일·야간어린이집 운영, 수성올인원 돌봄·키움플랫폼 등 3개 분야다.

먼저 수성구형 다가치보육은 어린이집과 유치원이 교재·교구와 시설·공간, 차량 등을 공동으로 활용하고 다양한 프로그램을 함께 운영하는 사업이다. 보육기관 간 협력을 통해 운영 부담을 줄이고 아이들에게는 보다 폭넓은 교육·보육 기회를 제공하는 것이 특징이다. 2023년 21개 기관으로 출발한 이 사업은 올해 70개 기관으로 확대되며 참여 기반을 넓혔다.

부모들의 근무 여건에 따른 돌봄 공백을 줄이기 위한 휴일·야간어린이집 운영도 눈길을 끈다. 평일 정규 보육시간 외에도 아이를 맡길 수 있도록 해 맞벌이 가정이나 불규칙한 근무시간으로 어려움을 겪는 부모들의 양육 부담을 덜어주고 있다.

여기에 보육·양육 관련 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 수성올인원 돌봄·키움플랫폼을 운영해 정보 접근성도 높였으며, 이 플랫폼은 한 달 평균 약 10만 명이 접속할 정도로 이용되고 있다.

수성구는 보육기관 간 협력부터 시간대별 돌봄, 통합 정보 제공까지 이어지는 지원체계를 통해 부모가 체감할 수 있는 보육환경을 조성하는 데 주력하고 있다.

김대권 수성구청장은 “이번 수상은 지역사회가 아이를 함께 키우고 부모의 양육 부담을 덜기 위해 추진해 온 정책의 성과”며, “앞으로도 현장의 목소리를 반영한 저출생 대응 정책을 통해 아이 키우기 좋은 수성구를 만들어 나가겠다”고 말했다.