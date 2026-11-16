대구공업대 호텔외식조리계열, 어르신들에게 사랑의 떡 나눔...지역사회 온정 전달

▲대구공업대학교 호텔외식조리계열가 최근 월성종합사회복지관을 찾아 지역 어르신들을 위한 ‘사랑의 떡 나눔’ 봉사활동을 펼치고 있다ⓒ대구공업대학교

쌀쌀해진 날씨 속에 지역 어르신들에게 따뜻한 마음을 전하는 대학 구성원들의 나눔이 이어지고 있다.

대구공업대학교(총장 이별나) 호텔외식조리계열은 최근 월성종합사회복지관을 찾아 지역 어르신들을 위한 ‘사랑의 떡 나눔’ 봉사활동을 펼쳤다고 16일 밝혔다.

지난 6일에 이어 두 번째로 진행된 이번 봉사는 추워지는 날씨에 어르신들의 건강을 기원하고, 음식으로 이웃과 정을 나누기 위해 마련됐으며, 이날 호텔외식조리계열은 정성껏 준비한 떡 200개를 개별 포장해 복지관을 이용하는 어르신들에게 전달했다.

참여 교수진은 직접 떡을 건네며 어르신들의 안부를 묻고 따뜻한 인사를 나누며, 떡을 주고받는 짧은 순간에도 서로의 건강을 기원하는 덕담이 오가며 현장에 훈훈한 분위기를 더했다.

호텔외식조리계열 관계자는 “음식은 사람과 사람 사이에 마음을 전하는 가장 따뜻하고 진솔한 매개체라고 생각한다”며, “어르신들께서 밝은 미소로 반갑게 맞아주셔서 오히려 저희가 더 큰 기쁨을 얻었다”고 말했다.

대구공업대학교 호텔외식조리계열은 일회성 봉사에 그치지 않고 전공 역량을 활용한 지역사회 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 재학생과 교수진이 함께하는 요리봉사단과 커피봉사단, 제빵 나눔 봉사단 등을 운영하며 지역 복지기관과 연계한 정기적인 재능기부 활동을 펼치고 있다.

대학 측은 앞으로도 전공 분야의 전문성과 교육 자원을 지역사회에 환원하고, 음식과 나눔을 매개로 지역 주민들과 소통하는 사회공헌 활동을 지속해 나갈 계획이다.