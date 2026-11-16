대구 계명문화대, 현장실습에서 찾은 성장의 기록...학생들의 도전과 경험 나눠

▲계명문화대학교가 최그ㄴ ‘2026학년도 현장실습 수기공모전 시상식’을 개최하고 학생들이 기념촬영을 하고 있다ⓒ계명문화대

대학 강의실에서 배운 전공지식이 산업현장에서는 어떻게 활용될까. 학생들이 직접 경험한 현장의 배움과 시행착오, 진로에 대한 고민이 한자리에 모였다.

낯선 환경에 도전하며 쌓은 실무 경험은 단순한 실습을 넘어 자신의 가능성을 확인하는 성장의 기록이 됐다.

계명문화대학교(총장 박승호)는 최근 ‘2026학년도 현장실습 수기공모전 시상식’을 열고 학생들의 현장실습 경험과 우수 성장 사례를 공유했다고 16일 밝혔.다

이번 행사는 혁신지원사업과 앵커사업의 일환으로 마련됐으며, 학생들이 현장실습 과정에서 겪은 배움과 도전, 진로 탐색 과정을 돌아보고 이를 서로 나누면서 현장실습의 교육적 가치 확산을 위한 자리로서, 특히 인공지능(AI)을 활용해 실습 경험을 글과 다양한 콘텐츠로 표현하도록 해 눈길을 끌었다.

수상작 심사 결과 혁신지원사업 부문에서는 응급구조과 조정환 학생이 대상, 식품영양학부 손지예 학생이 금상을 받았으며, 앵커사업 부문에서는 치위생과 송혜원 학생이 대상, 제과제빵과 신건우 학생이 금상을 각각 수상했다. 아울러 공모전에 적극적으로 참여한 학과와 학생들의 실습 지도를 위해 노력한 교수진에게는 특별상을 수여했다.

행사장에서는 해외 현장실습에 참여한 학생들의 생생한 경험도 영상으로 소개됐다.

국외 표준현장실습학기제에 참여한 학생들이 제작한 브이로그(V-log)에는 해외 산업현장에서 마주한 새로운 환경과 실습 과정이 담겼다. 특히 호주 현장실습 참가자들은 언어와 문화가 다른 환경에서 겪은 어려움을 극복하고 현지 산업현장에서 실무 경험을 쌓아가는 과정을 소개해 참석자들의 관심을 모았다.

이어 대상과 금상 수상 학생들이 직접 발표자로 나서 현장실습을 통해 얻은 경험을 공유했으며, 학생들은 전공 지식을 실제 업무에 적용하면서 느낀 점과 실무역량 향상 과정, 자신의 진로를 구체화하게 된 경험 등을 발표하며 현장실습이 가져온 변화를 전했다.

이번 시상식은 학생 개인의 경험을 성과로만 평가하는 데 그치지 않고, 서로의 도전과 성장 과정을 공유하며 후배들에게 현장실습의 방향을 제시하는 자리라는 점에서도 의미를 더했다.

박승호 총장은 “현장실습은 학생들이 대학에서 배운 전공 지식을 산업현장에 직접 적용하고 자신의 진로와 가능성을 발견하는 소중한 기회”라며, “앞으로도 내실 있는 현장실습 운영과 우수사례 발굴을 통해 산업현장에서 요구하는 전문성과 실무역량을 갖춘 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 계명문화대학교는 오는 25일까지 2027학년도 신입생 수시 2차 모집 원서를 접수한다.