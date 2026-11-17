▲수성대학교 방사선과 3학년 류승찬 학생이 최근 백석문화대 창조관에서 열린 ‘2026년 한국방사선학회 추계종합학술대회’에서 우수상을 수상하고 있다ⓒ수성대

방사선 분야의 미래 전문인력을 양성하는 대학 교육 현장에서 학생 주도의 연구 성과가 주목받고 있다.

수성대학교 방사선과 학생이 전공 수업에 디지털 학습기법을 접목한 연구로 전국 단위 학술대회에서 우수상을 수상하며 전공 역량과 연구 능력을 함께 인정받았다.

수성대학교(총장 김선순)는 방사선과 3학년 류승찬 학생이 최근 백석문화대 창조관에서 열린 ‘2026년 한국방사선학회 추계종합학술대회’에서 우수상을 수상했다고 16일 밝혔다.

이번 수상은 학생이 전공 교육과정에서 습득한 지식을 바탕으로 교육 현장의 개선 가능성을 직접 연구하고, 그 결과를 학술적으로 발표해 성과를 거뒀다는 점에서 의미가 크며, 특히 기존의 이론 중심 수업에 게임 기반 학습 플랫폼을 접목해 학습 효과를 분석했다는 점에서 방사선학 교육의 새로운 방향을 제시했다는 평가다.

류승찬 학생은 장현철 교수의 지도를 받아 ‘게임 기반 학습 플랫폼을 활용한 방사선영상학 수업의 학습 효과 및 만족도 분석’을 주제로 연구를 진행했으며, 방사선영상학은 전문적인 지식과 영상 판독에 필요한 이해력이 요구되는 전공 분야인 만큼 학생들의 적극적인 수업 참여와 지속적인 학습이 중요하다.

연구팀은 이러한 교육적 특성에 주목해 게임 요소를 활용한 디지털 학습 플랫폼을 수업에 적용하고, 도입 전후 학생들의 학습 참여도와 이해도, 수업 만족도 등에 어떤 변화가 나타나는지 살펴봤다.

분석 결과, 게임 기반 학습 플랫폼을 적용한 이후 학생들의 학습 관심과 집중도, 수업 내용에 대한 이해도가 향상된 것으로 나타났다. 이뿐만 아니라 학습에 대한 자신감과 성취감, 향후 수업 참여 의향 등에서도 통계적으로 유의미한 개선이 확인됐다.

단순히 새로운 학습 도구를 도입하는 데 그치지 않고, 학생들이 수업 과정에 능동적으로 참여하고 학습 결과를 체감할 수 있도록 했다는 점에서 교육적 활용 가치가 있다는 것이다. 특히 디지털 기술을 활용한 상호작용형 교육이 전공 지식 습득과 학습 동기 향상에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 보여줬다는 점에서 관심을 모았다.

이번 학술대회는 한국방사선학회가 방사선학 분야의 학문적 발전과 연구 활성화를 위해 마련한 행사로, 전국 대학의 학부생과 대학원생, 교수 및 연구자들이 참석했다. 방사선 교육을 비롯해 의료 분야 활용, 산업 응용, 생명과학 등 다양한 연구 주제가 다뤄졌으며, 논문 발표 45편과 포스터 발표 9편을 통해 최신 연구 동향과 학술 성과를 공유했다.

한국방사선학회는 방사선학 분야의 학술 교류와 연구 활동을 지원하고 한국연구재단 등재학술지를 발간하는 등 관련 학문 발전을 위한 활동을 이어가고 있으며, 이번 학술대회에서 학부생의 연구가 우수상으로 선정된 것은 학생 연구 역량을 확인하는 동시에 대학 전공 교육의 성과를 대외적으로 알리는 계기가 됐다.

장현철 수성대 방사선과 학과장은 “이번 수상은 학생이 전공 교육과정에서 배운 지식을 바탕으로 스스로 연구에 참여하고 의미 있는 성과를 이뤄냈다는 점에서 더욱 뜻깊다”며, “앞으로도 학생들이 전공에 대한 자신감을 갖고 다양한 학술 활동과 연구에 적극적으로 도전할 수 있도록 교육적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 수성대학교 방사선과는 이번 수상을 계기로 전공 교육과 연구 활동을 연계하고, 디지털 기술을 활용한 교육 방법을 모색하는 등 학생들의 실무 역량과 학술적 탐구 능력을 높이는 데 힘쓸 계획이다.