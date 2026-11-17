인천광역시가 지역 인공지능(AI) 디지털 신뢰 기술기업의 해외시장 진출과 글로벌 협력 확대를 돕는다.

인천시는 오는 18일부터 20일까지 싱가포르 엑스포에서 열리는 ‘싱가포르 핀테크 페스티벌 2026’에 지역 기업 5곳이 참가한다고 17일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

참가 기업은 머스트리, 마이스타픽, 퓨처센스, 케이포시큐리티, 퀘이자 등으로, 기술 경쟁력과 해외 진출 가능성 등을 평가해 선정됐다.

싱가포르 핀테크 페스티벌은 140개국에서 약 7만 명이 참여하는 세계 최대 규모의 핀테크 행사다. 디지털 금융과 인공지능(AI), 디지털 신뢰 분야 기업과 투자자들이 모여 기술 동향을 공유하고 사업 협력 기회를 모색한다.

시는 행사장에 ‘인천관’을 조성하고 기업별 개별 부스 운영과 QR코드 연동 모바일 홍보물 제작, 전문 통역 지원 등을 제공한다.

행사 기간에는 현지 유관기관 방문과 바이어 네트워킹을 연계해 참여 기업의 해외 협력 파트너 발굴과 사업 성과 창출을 지원할 계획이다. 앞서 사전 설명회와 간담회를 열어 참가 기업의 현장 대응 준비도 마쳤다.

김상길 시 미래산업본부장은 “이번 행사가 지역 AI 디지털 신뢰 기술기업의 경쟁력을 세계 시장에 알리고 해외 진출과 글로벌 협력의 발판을 마련하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.