▲국민건강보험노동조합 마크ⓒ국민건강보험노동조합

국민건강보험공단 특별사법경찰(특사경)도입을 둘러싼 의료계와 건보공단 측의 갈등이 이어지는 가운데 국민건강보험노동조합이 국회에 조속한 입법을 촉구하고 나섰다.

국민건강보험노동조합은 17일 성명을 통해 “대한민국은 의사공화국이 아니다”며, “국민의 재산인 건강보험 재정을 지키기 위한 건보공단 특사경 도입을 더 이상 미뤄서는 안 된다”고 밝혔다.

노조는 대한의사협회와 병원협회 등 일부 의료단체가 특사경 도입에 반대하는 것은 불법 사무장병원 근절이라는 제도의 취지를 외면하는 것이라고 주장했다. 이는 정상적인 의료인의 권익 보호와 의료인 명의를 빌려 운영하는 불법 의료기관 단속은 별개의 문제라는 것이다.

노조에 따르면 2025년 건보공단이 확인한 의료기관 2만3483곳에서 약 1천73억원의 허위·부당청구가 적발됐으며, 피부미용 시술의 급여 진료 둔갑, 건강보험과 실손보험 이중청구, 환자 방문 횟수 및 입원시간 조작 등 부당청구 수법도 다양해지고 있다고 지적했다.

특히 노조는 건보공단 특사경의 수사 범위가 모든 의료기관의 진료비 청구가 아닌 사무장병원과 면허대여 약국 등 불법개설기관으로 한정된다는 점을 강조했다.

현재 건보공단은 불법개설기관을 확인해도 직접 수사할 권한이 없어 수사기관에 의뢰해야 한다. 노조는 이 과정에서 증거인멸과 재산은닉 등으로 신속한 수사와 부당이익 환수에 어려움이 발생한다며 특사경 도입의 필요성을 제기했다.

또한 건보공단은 국민의 보험료를 관리하는 공적 보험자인 만큼 특사경 도입은 사적 피해에 대한 대응이 아니라 건강보험 재정을 보호하기 위한 공적 책무라고 반박했다.

노조는 저출생·고령화로 건강보험 재정 부담이 커지는 상황에서 불법 의료기관으로 인한 재정 누수를 방치해서는 안 된다며 수사 대상과 권한을 법률로 명확히 하고 인권 보호 장치를 마련해 제도를 도입해야 한다고 촉구했다.

국민건강보험노동조합은 “국민에게 보험료 부담을 요구하기 전에 불법과 부당한 지출부터 막아야 한다”며 “의료계도 직역의 이해관계를 앞세운 반대를 중단하고 불법 사무장병원 근절과 국민 건강권 보호에 동참해야 한다”고 밝혔다.

이번 성명은 국민건강보험노동조합 1만4500명 조합원 명의로 발표됐다.