▲지난 14일 진행된 지구를 지키는 환경 지킴이 운영 장면ⓒ대구행복진흥원

대구어린이세상이 지역 대학 및 유관기관과 손잡고 어린이들이 환경보호와 올바른 생활습관을 놀이처럼 배울 수 있는 특별 체험 프로그램을 마련했다.

대구행복진흥원(원장 윤영애)이 운영하는 대구어린이세상은 이달 영진전문대 유아교육과, 대구영상미디어센터와 함께 어린이 대상 주말 특별 체험 프로그램을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 프로그램은 ‘나도 지구도 건강하게!’를 주제로 환경보호와 생활안전을 접목한 체험형 교육으로, 버려지는 재료에 새로운 가치를 더하는 업사이클링 만들기와 미디어를 활용한 생활안전 교육을 통해 어린이들이 환경의 소중함과 건강한 생활습관을 자연스럽게 익히도록 기획됐다.

지난 14일에는 영진전문대 유아교육과와 연계한 ‘지구를 지키는 환경지킴이’ 첫 프로그램으로 ‘코끼리 똥 노트 만들기’가 진행돼, 어린이들은 코끼리 똥으로 만든 종이의 특징을 살펴보고 직접 노트를 제작하며 자원 재활용의 의미를 배웠다.

이어 오는 22일에는 대구영상미디어센터와 함께 꿈누리관 3층 다목적실2에서 만 5세 이하 어린이와 보호자를 대상으로 오후 2시 30분과 3시 30분 두 차례 ‘로보카폴리와 함께하는 어린이 미디어체험’을 운영한다.

참여 어린이들은 로보카폴리 애니메이션을 통해 손 씻기와 양치하기 등 기본 생활습관을 익힌 뒤 크로마키 기법을 활용해 생활안전 뮤직비디오 제작에 참여하며, 이는 단순히 영상을 시청하는 데 그치지 않고 직접 주인공이 돼 촬영하는 과정을 통해 교육 내용을 재미있게 체험할 수 있다.

오는 28일에는 ‘지구를 지키는 환경지킴이’ 두 번째 프로그램인 ‘자투리실 드림캐쳐 만들기’가 꿈누리관 1층 꿈빛마당에서 열린다. 5~7세 어린이를 대상으로 오전 11시와 오후 1시 30분 두 차례 운영하며, 버려지는 자투리실과 재활용 재료를 활용해 자신만의 작품을 완성하는 활동이다.

윤영애 대구행복진흥원장은 “어린이들이 자신을 돌보는 건강한 습관과 환경을 소중히 여기는 마음을 체험을 통해 자연스럽게 키울 수 있도록 지역 기관 및 대학과 협력해 프로그램을 마련했다”며, “많은 가족이 어린이세상을 찾아 배움과 즐거움이 함께하는 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

모든 프로그램은 무료로 운영, 참가 신청은 대구어린이세상 공식 홈페이지 또는 네이버폼을 통해 가능하며, 자세한 사항은 대구어린이세상으로 전화 문의하면 된다.