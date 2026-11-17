▲동구청이 발행하는 구정 소식지 ‘팔공메아리’가 지난 16일 열린 ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 대한민국소통대상 기초자치단체 부문 대상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구동구

대구 동구가 주민과의 소통을 강화하는 한편, 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 따뜻한 지역공동체 만들기에 힘을 쏟고 있다.

구정 소식지를 통해 주민에게 필요한 정보를 전달하고, 지역 현장에서는 아이들과 가족, 돌봄 종사자들이 함께하는 화합의 장을 마련하는 등 소통의 영역을 넓혀가고 있다.

동구청(구청장 우성진)이 발행하는 구정 소식지 ‘팔공메아리’가 지난 16일 열린 ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 대한민국소통대상 기초자치단체 부문 대상을 수상했다. 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.

한국인터넷소통협회가 주관하는 대한민국소통어워즈는 시민과의 소통 성과가 우수한 기관을 선정해 시상하는 행사로서, 팔공메아리는 주민들이 구정 정보를 보다 쉽고 편리하게 접할 수 있도록 매년 새로운 시도를 이어가고 있다.

특히 올해는 모바일 소식지에 읽어주는 기능을 도입해 정보 취약계층의 접근성을 높였으며, 2025년에는 어린이 신문을 창간하고 2024년에는 큰 책 형태의 소식지를 발행하는 등 다양한 독자층을 고려한 변화를 추진해 왔다.

이처럼 주민과의 소통을 정보 전달에서 지역사회 참여로 확장하려는 노력은 현장에서도 이어지고 있다.

▲대구동구 반계근린공원에서 동구 지역아동센터연합회가 ‘제15회 동구 지역아동센터연합회 가족 어울림 한마당’을 개최하고 있다 ⓒ대구동구

앞서 지난 14일 반계근린공원에서는 동구 지역아동센터연합회(회장 정정택)가 주최한 ‘제15회 동구 지역아동센터연합회 가족 어울림 한마당’이 열렸다.

행사에는 지역아동센터 이용 아동과 학부모, 종사자 등 300여 명이 참석해 세대와 가족을 넘어 함께 어울리는 시간으로 진행됐다.

이날 우수 종사자와 모범 학생 표창을 비롯해 금호강 따라 함께 걷기, 구슬(비즈) 키링 만들기, 가족 공예 체험, 먹거리 부스 등 다채로운 프로그램이 마련돼, 참가자들은 함께 걷고 만들고 즐기며 일상에서 나누기 어려웠던 소통과 화합의 시간을 보냈다.

정정택 회장은 “지역아동센터는 아이들의 건강한 성장과 꿈을 지원하는 소중한 돌봄 공간”이며, “아이들이 행복하게 생활할 수 있는 환경을 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

우성진 동구청장은 “팔공메아리가 주민에게 한 발 더 다가가는 소식지가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”며, “가족 어울림 한마당이 아이들과 가족, 종사자들이 소통하고 화합하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.

이어 우 청장은 “앞으로도 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 지역 돌봄 환경을 더욱 세심하게 살피겠다”고 덧붙였다.