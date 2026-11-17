▲대구 달서구가 최근 달서구청소년문화의집에서 ‘2026 달서 전국 청소년 창업 아이디어 경진대회’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구 달서구

대구 달서구가 청소년의 창의적인 도전과 체육 인재 육성을 위한 지원을 이어가며 미래세대 성장 기반을 넓히고 있다.

청소년들이 일상 속 불편을 창업 아이디어로 발전시키고, 체육 꿈나무들은 전국 무대에서 기량을 뽐내며 성장 가능성을 입증했다.

달서구는 최근 달서구청소년문화의집에서 ‘2026 달서 전국 청소년 창업 아이디어 경진대회’를 개최했다.

이번 대회는 청소년들이 일상과 사회에서 마주하는 문제를 스스로 발견하고 해결 방안을 창업 아이디어로 구체화해 발표하는 자리로, 대구를 비롯해 서울·경기·안동 등 전국 각지에서 참가한 팀 가운데 예선을 통과한 12개 팀이 본선에 올라 아이디어 경쟁을 펼쳤다.

본선 심사는 팀별 부스에서 발표 4분과 심사위원 질의응답 2분 등 총 6분간 진행됐으며, 참가팀들은 아이디어를 제안하게 된 배경부터 실행 방안, 차별성까지 설명하며 창의성과 실현 가능성을 평가받았다.

시상식에서는 대상 1개 팀과 최우수상 2개 팀, 우수상 3개 팀 등 본선 진출 12개 팀 모두 수상의 영예를 안았으며, 총 350만 원 규모의 상금과 함께 달서구청장상이 수여됐다.

특히 이번 대회는 2025년 주민참여예산에 청소년들이 직접 제안한 사업이 반영돼 추진됐다는 점에서 의미를 더했다. 청소년이 정책의 수혜자를 넘어 지역사업을 직접 제안하고 실현하는 주체로 참여했다는 점에서다.

▲(사)달서스포츠클럽 배드민턴 전문선수반아 최근 ‘제56회 전국소년체육대회 대비 평가대회’에서 단체전 우승을 차지하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구달서구

청소년들의 도전은 체육 분야에서도 성과로 이어졌다.

(사)달서스포츠클럽 배드민턴 전문선수반은 최근 ‘제56회 전국소년체육대회 대비 평가대회’에서 단체전 우승을 차지했다. 이번 대회는 '제108회 전국체육대회' 대비 평가대회와 '제27회 대구시장기 종별 배드민턴 선수권대회'를 겸해 열렸으며, 전국소년체육대회 1차 선발전을 겸한 무대였다.

선수들은 안정된 경기력과 조직력을 앞세워 단체전 정상에 올랐으며, 개인전에서도 김지안(노전초 5학년)이 1위, 김지성(조암초 5학년)이 3위, 김지호(대구교대부설초 5학년)가 5위를 기록하는 등 고른 성적을 거뒀다.

달서스포츠클럽은 지역 생활체육 활성화와 전문체육 인재 양성을 위해 대한체육회 기금 지원을 받아 배드민턴 전문선수반을 월배국민체육센터 체육시설 활용해 체계적인 훈련 환경을 제공하고 있으며, 전문 지도자와 맞춤형 훈련 프로그램을 통해 지역 체육 인재 발굴과 육성에 힘쓰고 있다.

서승희 지도자는 “선수들이 서로 힘을 모아 단체전 우승이라는 값진 결과를 만들어냈다”며, “이번 대회에서 얻은 경험을 바탕으로 더 높은 수준의 대회에서도 좋은 경기력을 보여줄 수 있도록 지도하겠다”고 말했다.

김정미 사무국장도 “선수들이 그동안 흘린 땀의 결실을 맺게 돼 기쁘다”며, “체계적인 훈련과 세심한 지원으로 선수들이 안정적으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김용판 달서구청장은 “청소년들이 스스로 문제를 발견하고 해결책을 찾아가는 과정 자체가 훌륭한 배움의 기회”라며 “대회에서 얻은 경험을 바탕으로 미래의 창업가이자 리더로 성장하길 바란다”고 말했다.

이어 김 청장은 “전국 무대에서 우승을 거둔 선수들에게 축하를 전하며, 앞으로도 달서구의 위상을 높이는 활약을 기대한다”고 덧붙였다.