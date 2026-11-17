▲고령군 평생교육 정기강좌 시낭송 수강생 대상 수상ⓒ고령군

배움에는 나이도, 끝도 없다. 시를 읽고 낭송하며 전국 무대에서 실력을 인정받은 경북 고령군 평생교육 수강생들이 잇따라 수상의 기쁨을 누리는 가운데, 지역 어르신들의 배움터인 대한노인회 부설 노인대학도 새로운 출발을 알렸다.

고령군은 평생교육 정기강좌로 운영하는 시낭송 프로그램 수강생들이 전국 규모의 각종 대회에서 우수한 성적을 거두며 지역 평생학습의 성과를 보여주고 있다고 17일 밝혔다.

가장 눈에 띄는 성과는 설화영(대가야읍)수강생의 대상 수상이다. 설 수강생은 한국문인협회가 주관한 ‘제11회 문향 경북 시낭송 올림피아드’에서 대상을 차지하고 상금 100만 원을 받았다.

다른 수강생들의 활약도 이어졌다. 윤선화 수강생은 ‘2026 홍의장군 시낭송대회’에서 동상을, 김갑선 수강생은 ‘2026 금산칠백의총 시낭송대회’에서 장려상을, 공태연 수강생은 ‘2026 전국 육사 시낭송 대회’에서 우수상을 각각 수상했다.

프로그램을 이끄는 최은희 강사도 전국 시낭송 대회에서 대상과 상위권 수상을 이어가며 지도 역량을 인정받았으며, 또 ‘교과서 시 낭송대회 대상’을 비롯해 마이산의 메아리, 여향, 송수권, 혼불문학 등 여러 대회에서 성과를 거뒀다. 특히 오는 12월에는 참가자 25명으로 본선 진출자를 제한하는 ‘서울 재능 전국 시 낭송대회’ 진출도 확정했다.

수강생들은 평생교육을 통해 시를 깊이 있게 이해하고 표현하는 방법을 익히며 배움의 즐거움은 물론 전국 무대에 도전하는 성취감까지 얻고 있다. 이들은 “시를 읽고 낭송하는 법을 배우면서 삶에 활력을 얻었고, 전국 대회에서 좋은 결과까지 거두게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 배움의 즐거움을 지역사회와 함께 나누고 싶다”고 말했다.

▲(사)대한노인회 고령군지회가 지난 16일 고령군노인복지센터 강당에서 대한노인회 부설 노인대학 제9대 학장 취임식을 열고 있다 ⓒ고령군

이처럼 평생학습을 통한 성장은 노인대학에서도 이어지고 있다.

(사)대한노인회 고령군지회는 지난 16일 고령군노인복지센터 강당에서 대한노인회 부설 노인대학 제9대 학장 취임식을 열고 안천웅 신임 학장의 취임을 축하했다.

이날 행사는 국민의례와 노인강령 낭독을 시작으로 취임사와 내빈 축사 순으로 진행됐으며, 참석자들은 신임 학장의 취임을 축하하며 노인대학의 새로운 출발과 발전을 기원했다.

안천웅 신임 학장은 “노인대학이 어르신들이 새로운 지식을 배우고 서로 소통하며 삶의 활력을 얻는 배움의 장이 되길 바란다”며, “앞으로도 다양한 프로그램을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

노인대학은 지역 어르신들을 대상으로 매월 둘째·넷째 화요일 오전 10시부터 낮 12시까지 명사 초청 특강과 건강·인문학 교육 등 다양한 강좌를 운영하고 있으며, 지식 습득뿐 아니라 어르신들의 사회적 교류와 건강한 여가생활을 돕는 지역 평생학습 공간으로 자리매김하고 있다.

고령군 관계자는 “학습자들이 열정과 노력으로 자신의 꿈을 실현해 나가는 모습은 지역사회에 큰 감동과 귀감이 된다”며, “평생교육 7대 영역에 맞춘 다양한 맞춤형 프로그램을 체계적으로 운영해 군민들이 생애 전반에 걸쳐 역량을 키우고 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.