경기 군포시가 노후계획도시 재건축 사업의 원활한 추진을 위해 국토교통부에 특별정비구역 지정 물량 제한 완화를 건의했다.

17일 군포시에 따르면 시는 현재 3-1구역과 7구역, 12구역, 13구역 등 4개 구역이 특별정비구역 지정 제안과 관련한 주민공람을 마치고 후속 절차를 준비하고 있다.

▲군포시청 전경 ⓒ군포시

그러나 올해 정비기본계획상 지정 가능 물량은 3400호인 반면, 4개 구역의 신청 물량은 약 8360호에 달해 약 5000호의 물량 부족이 예상된다.

시는 추가 물량이 허용되지 않으면 구역 지정을 2028년까지 분산해야 하며, 이에 따라 재건축 사업이 최대 3년까지 지연될 수 있다고 보고 있다.

이에 한대희 군포시장은 지난 10일 홍지선 국토교통부 장관을 만나 연차별 4년 정비물량 범위에서 특별정비구역 지정을 탄력적으로 허용해 줄 것을 요청했다. 관리처분인가 시기를 조정해 이주 수요를 관리하면서 구역 지정을 앞당기자는 취지다.

시는 다음 달 정비위원회 심의를 거쳐 의결된 구역의 지정 순서를 확정하고, 내년 상반기까지 특별정비구역 지정을 추진할 수 있는 방안을 마련할 계획이다.