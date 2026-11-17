▲새마을문고 대구북구지부가 지난 16일 구청 4층 대회의실에서 수상자와 학부모, 내빈 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘제10회 부키야놀자 북앤페스티벌 시상식’을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구북구

책과 그림으로 아이들의 상상력을 키우고, 생필품 나눔으로 어려운 이웃의 일상을 보듬는 따뜻한 지역사회 활동이 대구 북구에서 이어졌다.

새마을문고 대구북구지부는 지난 16일 구청 4층 대회의실에서 수상자와 학부모, 내빈 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘제10회 부키야놀자 북앤페스티벌 시상식’을 개최했다.

이번 시상식은 지난 달 17일 열린 북앤페스티벌의 그림 그리기와 오행시 짓기 대회에서 우수한 성적을 거둔 참가자들을 격려하고 성과를 나누기 위해 마련됐다.

이날 그림 그리기와 오행시 짓기 대회 입상자 49명에게 상장이 수여됐으며, 새마을문고 운영 활성화에 기여한 우수 봉사자들에게도 감사장이 전달됐다.

북구청장상은 그림 그리기 부문에서 이아린·유찬민·김수연 학생이, 오행시 짓기 부문에서 이하리·장기원 학생이 각각 최우수상을 받았다.

정선주 새마을문고 대구북구지부 회장은 “이번 행사가 아이들이 자신의 생각과 상상력을 자유롭게 표현하는 소중한 경험이 됐기를 바란다”며, “앞으로도 책을 매개로 세대가 함께 소통하고 즐길 수 있는 다양한 독서문화 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.

이근수 북구청장은 “자신만의 시선과 생각을 그림과 글로 표현한 수상자 모두에게 축하를 전한다”며 “아이들이 책을 통해 더 넓은 세상을 만나고 가능성을 키울 수 있도록 독서문화 환경 조성과 다양한 문화활동 지원에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

▲한국전기공사협회 대구시회와 우재준 국회의원이 최근 ‘전기공사기업인 사회공헌 실천의 날’을 맞아 칠성동 행정복지센터를 찾아 300만 원 상당의 생필품을 후원하고 있다ⓒ대구북구

아이들의 문화적 성장과 함께 지역의 어려운 이웃을 위한 나눔도 이어졌다.

한국전기공사협회 대구시회와 우재준 국회의원은 최근 ‘전기공사기업인 사회공헌 실천의 날’을 맞아 칠성동 행정복지센터를 찾아 300만 원 상당의 생필품을 후원했다.

이번 후원은 지역 내 취약계층에 실질적인 도움을 전하기 위해 마련됐으며, 기탁 물품은 라면과 쌀, 휴지 등 일상생활에 필요한 생필품으로 구성됐다. 물품은 칠성동을 통해 지역 저소득 취약계층에 전달될 예정이다.

이병철 한국전기공사협회 대구시회장과 우재준 의원은 “회원들의 따뜻한 마음을 모아 지역사회의 어려운 이웃들에게 작은 보탬이 되고자 후원하게 됐다”며, “앞으로도 지역사회에 관심을 갖고 나눔과 봉사를 이어가겠다”고 밝혔다.

박미영 칠성동장은 “어려운 이웃을 위해 소중한 나눔을 실천해 주신 데 감사드린다”며 “후원 물품을 도움이 필요한 이웃들에게 정성껏 전달하겠다”고 말했다.

어린이들의 꿈과 상상력을 키우는 독서문화 활동부터 생활 속 어려움을 덜어주는 이웃 나눔까지, 지역사회의 다양한 참여가 북구 공동체에 온기를 더하고 있다.