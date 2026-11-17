▲김천시청 전경ⓒ김천시

경북 김천시가 문화예술 경쟁력 강화와 농촌 인력난 해소를 위해 전문 인력 확보에 나섰다.

시립예술단을 이끌 역량 있는 지휘자를 공개 모집하는 한편, 라오스 현지에서 외국인 계절근로자 선발 절차를 진행하며 지역의 문화·농업 분야에 필요한 인적 기반 확충에 힘을 쏟고 있다.

김천시문화예술회관은 시립예술단의 예술적 역량을 높이고 시민들에게 수준 높은 공연을 선보이기 위해 비상임지휘자 5명을 공개 모집한다.

모집 분야는 시립국악단, 시립교향악단, 시립합창단, 시립소년소녀관현악단, 시립소년소녀합창단 등 5개 예술단으로, 해당 분야 전공학위 소지자이며, 예술단 지휘 경력이 있거나 지휘자로서 전문성과 능력을 갖춘 사람이면 지원할 수 있다.

원서 접수는 오는 23일부터 26일까지 4일간 김천시문화예술회관 사무실에서 진행하며, 우편 접수도 가능하다.

응시원서 서식은 김천시 또는 김천시문화예술회관 홈페이지에서 내려받을 수 있으며, 선발은 1차 서류전형과 2차 실기·면접전형을 거쳐 12월 중 최종 확정할 예정이다.

▲김천시가 2027년 외국인 계절근로자 사업의 안정적인 추진을 위해 최근 라오스 수도 비엔티안을 방문하고 있다ⓒ김천시

문화예술 분야의 전문 인력 확보와 함께 농촌 현장에 필요한 노동력 수급에도 속도를 내고 있다.

김천시는 2027년 외국인 계절근로자 사업의 안정적인 추진을 위해 최근 라오스 수도 비엔티안을 방문해 라오스 노동사회복지부와 합동으로 지원자 292명을 대상으로 현지 면접을 실시했다.

현지 방문단은 김영택 스마트농업과장과 권용덕·최완열 시의원, 장대표 농협중앙회 김천시지부 농정지원단장 등으로 구성해, 라오스 노동사회복지부 께오 찬타비싸이 차관과 간담회를 갖고 계절근로자 도입 및 양국 간 협력 방안을 논의했다. 이어 싸이타니·핫사이펑·나사이통 등 5개 지역에서 지원자들의 면접을 진행했다.

특히 김천시는 라오스 노동사회복지부와의 업무협의를 통해 공공형 계절근로사업의 안정적인 운영을 위한 적극적인 협조를 요청했다. 라오스 측은 자국 근로자의 근로환경 개선과 복지 증진을 위해 노력해 온 김천시에 감사를 전하고, 근로자들이 안정적인 환경에서 성실하게 근무할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 당부했다.

이번 현지 면접은 계절근로사업 확대에 따른 농촌 인력 수요에 선제적으로 대응하기 위한 것으로, 농번기 이전에 필요한 인력을 확보해 농가의 인력난을 덜고 안정적인 영농활동을 지원하는 데 목적이 있다.

김천시는 면접 대상자 292명 가운데 최종 160명을 선발할 계획이며, 선발된 인원은 건강검진과 사전교육, 근로계약 체결, 비자 발급 등의 절차를 거쳐 2027년 계절근로사업에 참여하게 된다. 시는 근로자 입국과 농가 배치 등 후속 절차도 관계기관과 협력해 차질 없이 추진할 방침이다.

김천시문화예술회관 관계자는 "시립예술단의 발전을 이끌고 시민들에게 더욱 완성도 높은 공연을 선보일 수 있도록 전문성과 책임감을 갖춘 인재를 선발하겠다"며 역량 있는 지휘자들의 관심과 지원을 당부했다.

김천시는 문화예술 분야에서는 전문성을 갖춘 인재를 통해 공연 수준을 높이고, 농업 분야에서는 외국인 계절근로자 확보와 협력체계 구축을 통해 농촌 인력난에 대응하는 등 지역사회 각 분야의 안정적인 운영을 위한 인적 기반 확충에 나서고 있다.