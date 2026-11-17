▲칠곡경북대학교병원 전경ⓒ칠곡경북대학교병원

경기도에서 조산 위험으로 긴급 이송된 고위험 산모가 칠곡경북대학교병원의 신속한 대응과 의료진의 협력으로 건강하게 출산하고 아기와 함께 가족의 품으로 돌아갔다.

위급한 상황에서 병원과 소방당국, 군이 긴밀하게 협력해 소중한 생명을 지켜낸 사례다.

칠곡경북대학교병원은 최근 경기도에서 긴급 이송된 산모를 수용해 안전한 출산을 도왔다고 17일 밝혔다.

산모는 지난 7일 새벽부터 조기진통 증상으로 경기도 소재 산부인과에 입원해 치료를 받았지만, 진통이 지속되면서 분만이 빠르게 진행돼, 조산에 따른 산모와 신생아의 위험을 줄이기 위해 고위험 산모 진료와 신생아 집중치료가 가능한 상급종합병원으로의 긴급 전원이 필요했다.

하지만 여러 병원에 전원을 문의했음에도 수용이 어려운 상황이었으나, 칠곡경북대병원은 산모의 위급한 상태와 이송의 긴급성을 고려해 수용을 결정했다.

산모의 이송 과정에는 경기소방과 대구소방, 육군 50사단이 힘을 보태, 경기소방 헬기로 이송된 산모는 육군 50사단 인근에서 대구소방에 인계돼 병원으로 옮겨졌다.

병원 역시 이송 기관들과 실시간으로 연락하며 산모의 이동 상황을 확인하는 한편, 도착 전부터 분만 준비에 들어갔다. 담당 교수인 산과 김종인 교수를 비롯해 전공의와 전담간호사가 분만실에서 대기하며 신속한 진료와 분만이 이뤄질 수 있도록 대응했다.

산모는 11월 8일 오전 병원에 도착해 진료를 받은 뒤 같은 날 오후 2시 8분께 몸무게 2천390g의 건강한 남아를 출산했다.

출생 직후 아기는 신생아중환자실(NICU)에서 집중 관리를 받았으며, 이후 산모와 아기 모두 건강을 회복했다. 아기는 15일 건강한 모습으로 퇴원해 가족과 함께하게 됐다.

이번 사례는 고위험 산모의 신속한 전원 결정과 병원의 사전 대응, 소방당국과 군의 이송 협력이 맞물려 안전한 출산으로 이어졌다는 점에서 의미를 더하고 있다.

칠곡경북대학교병원 관계자는 "앞으로도 산모와 신생아의 건강과 안전을 지키기 위해 언제나 최선을 다하겠다"고 말했다.