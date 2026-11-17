▲대구 남구가 전남 진도군청에서 열린 민주평화통일자문회의 진도군협의회와 대구남구협의회의 자매결연 43주년 합동 정례회의에 참석하고 있다ⓒ대구남구

대구 남구가 지역 간 오랜 교류를 실질적인 협력관계로 발전시키는 한편, 제도적 사각지대에 놓인 아동의 권리를 지켜낸 적극 행정으로 주목받고 있다.

지역 간 상생발전을 위한 협력의 폭을 넓히고, 행정의 손길이 미치지 못하는 곳까지 살피는 등 지역사회 발전과 복지 증진을 위한 노력이 성과로 이어지고 있다.

대구 남구는 최근 전남 진도군청에서 열린 민주평화통일자문회의 진도군협의회와 대구남구협의회의 자매결연 43주년 합동 정례회의에 참석해 양 지역의 오랜 우정을 기념하고 상생발전을 위한 협력 방안을 논의했다고 17일 밝혔다.

이날 행사에는 조재구 남구청장과 김재겸 남구의회 의장, 이재각 진도군수, 김춘화 진도군의회 의장, 김남중 진도군협의회장, 이훈기 대구남구협의회장 등 양 지역 관계자와 자문위원들이 참석했다.

지난 1983년 민주평화통일자문회의 양 협의회의 자매결연으로 시작된 두 지역의 인연은 이날 43주년을 맞아 새로운 전기를 마련했다. 양 협의회는 그동안 이어온 교류와 우정을 기념해 기념품을 교환했으며, 지역 발전과 교류 활성화에 기여한 조재구 남구청장에게 감사패를 전달했다.

특히 양 지역은 고향사랑기부금 500만원을 상호 기부하며 서로의 지역 발전 응원과 함께, 진도군과 대구 남구가 우호협력 협약을 체결하면서 민간 차원에서 이어져 온 43년의 인연을 지방자치단체 간 공식적인 협력관계로 확대했다.

양 지자체는 앞으로 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 문화·관광·경제 등 다양한 분야에서 교류사업을 발굴하고 실질적인 협력을 이어갈 계획이다.

▲대구 남구가 충북 오송 한국보건복지인재원에서 열린 '2026년 아동분야 실천사례 포럼'에서 복지지원과 전유진 주무관이 ‘2026년 아동보호서비스 실천사례 공모전’ 우수상(한국보건복지인재원장상)을 수상하고 있다ⓒ대구남구

이처럼 지역 간 연대와 협력을 강화하고 있는 남구는 내부적으로도 복지 사각지대에 놓인 아동의 권리를 지켜낸 적극 행정으로 의미 있는 성과를 거뒀다.

남구 복지지원과 전유진 주무관은 최근 충북 오송 한국보건복지인재원에서 열린 '2026년 아동분야 실천사례 포럼'에서 '2026년 아동보호서비스 실천사례 공모전' 우수상인 한국보건복지인재원장상을 수상했다. 이는 전국 지자체 아동보호 분야 수상자 가운데 대구에서는 남구가 유일하게 이름을 올렸다.

수상 사례 '나도 이제 대한민국 국민입니다'는 출생신고가 이뤄지지 않아 무국적 상태로 아동양육시설에서 성장한 아동이 대한민국 국적을 취득하기까지의 과정을 담았다.

해당 아동은 국적이 없다는 이유로 아동수당 등 기본적인 복지 혜택을 받지 못했으며, 시설 퇴소 이후 자립지원에서도 제외될 위기에 놓여 있었다.

여러 기관에 도움을 요청했지만 '선례가 없다'는 답변이 돌아오는 상황에서도 전 주무관은 해결의 끈을 놓지 않고, 공익법단체와 연계해 변호사 지원을 받아 친자관계 확인을 위한 유전자 검사비를 지원하는 등 약 3년간 끈질기게 관련 절차를 진행했다.

그 결과 2025년 12월 해당 아동은 마침내 대한민국 국적과 주민등록번호를 취득했다. 이를 통해 아동수당을 비롯한 복지·의료·교육 서비스를 국민으로서 누릴 수 있는 길이 열렸고, 시설 퇴소 이후 자립을 위한 지원도 받을 수 있는 기반을 마련했다.

이번 수상은 단순한 행정 지원을 넘어 제도의 한계로 기본적인 권리조차 보장받지 못했던 아동의 삶을 바꾼 사례라는 점에서 의미가 크다. 아동의 권리를 최우선에 두고 문제 해결을 위해 끝까지 노력한 현장 공무원의 적극 행정이 높은 평가를 받은 것이다.

조재구 남구청장은 "43년이라는 오랜 시간 동안 진도군과 변함없는 우정과 신뢰를 이어올 수 있었던 것은 서로를 이해하고 함께하려는 마음이 있었기 때문"이며, "이번 우호협력 협약을 계기로 다양한 분야에서 실질적인 교류와 협력을 이어가며 함께 발전해 나가길 기대한다"고 말했다.

이어 "한 아이의 권리를 끝까지 지켜낸 직원의 집념이 값진 결실을 맺었다"며, "앞으로도 제도의 사각지대에 놓인 아이가 없도록 꼼꼼히 살피고 모든 아이가 차별 없이 자랄 수 있는 아동보호체계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.