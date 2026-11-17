▲대구 남구의회 강민욱 의원이 지난 16일 구청 드림피아홀에서 '남구 사회복지 현장 소통 원탁 토론회'를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구남구 의회

복지 현장에서 주민들과 직접 마주하는 사회복지 종사자들이 한자리에 모여 남구 복지정책의 개선 방향을 논의했다. 현장에서 겪는 어려움과 주민들에게 필요한 지원을 공유하고, 실질적인 복지서비스로 이어질 정책 과제를 찾기 위한 자리다.

대구 남구의회 강민욱 의원(도시복지위원장)은 지난 16일 구청 드림피아홀에서 '남구 사회복지 현장 소통 원탁 토론회'를 개최했다.

이날 토론회에는 남구 지역 사회복지기관 관계자 등 60여 명이 참석했으며, 강 의원이 전체 진행을 맡았다.

토론회 1부에서는 이미향 남구청 복지정책과장이 남구의 주요 사회복지사업을 소개하고, 강 의원이 사회복지 종사자 처우개선 사례를 발제하며 현장의 주요 과제를 공유했다.

이어진 2부에서는 참석자들이 9개 분야별로 나뉘어 원탁 토론으로, 노인, 아동·청소년, 청년·중장년, 여성·다문화·가족, 장애인, 1인 가구, 지역사회 통합돌봄, 정신건강, 종사자 처우개선 등 분야별 현안을 놓고 자유롭게 의견을 나눴다.

특히 모든 토론 테이블에는 '우리 남구의 복지 현장이 주민들에게 더 실질적인 도움을 주기 위해 가장 먼저 개선하거나 지원해야 할 것은 무엇인가'라는 공통 질문이 제시됐다.

참석자들은 각 분야에서 경험한 현장의 문제점과 개선 아이디어를 공유하며 복지서비스 전달체계 개선과 기관 간 협력 강화의 필요성에 공감했다. 주민들이 필요한 복지서비스를 보다 쉽고 신속하게 이용할 수 있는 환경을 조성하고, 사회복지 종사자들이 자긍심을 갖고 안정적으로 근무할 수 있도록 처우와 근무 여건을 개선해야 한다는 의견도 제시됐다.

강민욱 의원은 "오늘 논의된 소중한 의견들은 남구 복지 현장을 한 걸음 더 발전시키는 밑거름이 될 것"이며, "현장에서 나온 다양한 제안을 정책 마련과 종사자 처우개선에 꼼꼼히 반영해 주민 누구나 복지의 혜택을 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 남구 사회복지기관들과 긴밀하게 협력하며 현장의 목소리에 귀 기울이고 지속적인 소통을 이어가겠다"고 밝혔다.

이번 토론회는 행정 중심의 정책 논의에서 벗어나 복지서비스를 직접 제공하는 현장 종사자들의 경험과 제안을 정책에 반영할 수 있는 소통의 장을 마련했다는 점에서 의미를 더했다.