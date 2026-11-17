▲대구 달성군이 지난 16일 저소득 취약계층 300세대를 대상으로 ‘행복나눔, 안부묻기’ 사업을 추진하고 있다ⓒ대구 달성군

겨울을 앞두고 대구 달성군이 취약계층 보호와 농가 지원을 위한 현장 행정에 나섰다. 한파에 취약한 이웃들의 생활 여건을 직접 살피는 한편, 올해 수확한 벼를 매입해 농가의 소득 안정과 쌀 수급 관리에도 힘을 보태고 있다.

달성군은 오는 20일까지 저소득 취약계층 300세대를 대상으로 ‘행복나눔, 안부묻기’ 사업을 추진한다. 이는 겨울철 한파로 어려움을 겪을 수 있는 위기가구를 조기에 발견하고 필요한 복지서비스를 연계하기 위한 조치다.

이번 사업에는 읍·면 맞춤형복지팀을 비롯해 지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원, 즐거운 생활지원단 등 민관 관계자들이 참여해, 이들은 대상 가구를 직접 찾아 간편조리식품과 한파 대비 행동 요령 안내문을 전달하고, 건강 상태와 생활환경, 난방 여건 등을 확인한다.

방문 과정에서 위기 상황이 확인된 가구에는 개인별 필요와 생활 여건에 맞는 복지서비스를 연계해 실질적인 지원으로 이어지도록 할 계획이다.

이와 함께 달성군은 쌀 수급 안정과 농가 소득 보전을 위해 오는 20일까지 관내 지정 장소에서 2026년산 공공비축미곡 건조벼 매입을 진행한다. 올해 매입 물량은 800㎏ 기준 836톤백으로, 지난해 554톤백보다 51% 늘었으며, 매입 품종은 ‘일품’과 ‘해담’이다.

특히 농촌 고령화에 따른 일손 부족을 덜기 위해 800㎏ 톤백 단위로 매입을 추진한다. 매입은 지난 16일 논공·현풍(대리농협창고), 17일 유가·옥포(유가농협), 19~20일 구지(화원RPC) 순으로 진행된다.

매입 가격은 수확기 전국 평균 쌀값을 벼 가격으로 환산해 연말에 확정하며, 출하 농가의 자금 부담을 줄이기 위해 매입 직후 40㎏당 6만 원의 중간정산금을 우선 지급하고, 최종정산금은 쌀값이 확정되는 12월 말 지급할 예정이다.

최재훈 달성군수는 “추운 겨울일수록 주변의 어려운 이웃에게 세심한 관심과 따뜻한 손길이 필요하다”며, “민관 협력을 바탕으로 촘촘한 복지안전망을 구축하겠다”고 말했다.

이어 “기상 여건이 좋지 않은 상황에서도 벼농사에 매진한 농업인들의 노고에 감사드린다”며, “안전사고 예방과 원활한 매입이 이뤄질 수 있도록 현장 지도와 행정 지원에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.