▲성주군이 최근 건강문화캠퍼스에서 ‘영호남 농악교류 한마당’ 공연을 개최하고 있다ⓒ성주군

덩더쿵! 덩덕쿵!

힘찬 북소리가 울려 퍼지자 공연장에 흥겨운 기운이 가득 찼다. 영남과 호남의 전통 농악이 한자리에 모여 각기 다른 가락과 춤사위를 뽐내고, 마지막에는 모두가 하나 되는 대동놀이로 신명의 절정을 이뤘다.

경북 성주에서 영호남의 전통과 흥이 어우러진 특별한 문화 한마당이 펼쳐졌다.

성주군은 최근 건강문화캠퍼스에서 ‘영호남 농악교류 한마당’ 공연을 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 2026년 광역 단위 예술교류 지원사업의 하나로, (사)한국국악협회 경북도지회 성주지부가 주최·주관해 영호남 전통 농악의 멋을 알리고 지역 간 문화예술 교류를 넓히기 위해 마련됐다.

공연은 고사소리로 흥을 돋우며 막을 올렸다. 이어 영남 외북춤과 호남 외북춤, 영남 양북춤과 호남 양북춤이 차례로 무대에 오르며 서로 다른 지역의 장단과 춤사위를 선보였다.

북채가 힘차게 움직일 때마다 경쾌한 북소리가 공연장을 울렸고, 출연진의 역동적인 몸짓은 관객들의 시선을 사로잡았다. 영남 특유의 가락과 호남의 흥겨운 장단이 번갈아 펼쳐지면서 객석에서도 자연스럽게 어깨춤이 이어졌다.

공연의 백미는 출연진 모두가 함께한 대동놀이였다. 각기 다른 가락으로 무대를 채웠던 출연진이 하나의 장단에 맞춰 어우러지며 흥겨운 마무리를 장식했다. 지역과 문화를 넘어 모두가 함께 어울리는 모습은 이날 공연의 의미를 더욱 빛냈다.

이번 한마당은 영남과 호남의 농악을 단순히 비교하고 감상하는 자리를 넘어 서로의 전통을 이해하고 문화적 공감대를 넓히는 교류의 무대가 됐다. 세대를 이어온 전통 가락이 오늘의 무대에서 다시 살아나며 지역문화의 소중한 가치를 되새기게 했다.

전화식 성주군수는 “이번 공연이 영호남의 문화적 교류를 통해 서로의 전통예술을 공유하는 소중한 계기가 되었기를 바란다”며, “앞으로도 지역의 소중한 문화예술 자산을 보존하고 다양한 문화교류 사업을 통해 전통문화가 더욱 활성화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.