▲칠곡경북대학교병원 안과 전보영 교수ⓒ칠곡경북대학교병원

알츠하이머병으로 인한 뇌의 변화가 시력 저하나 망막 이상보다 먼저 시신경에서 나타날 수 있다는 연구 결과가 학계의 주목을 받았다.

칠곡경북대학교병원 안과 전보영 교수가 알츠하이머병 초기 단계에서 나타나는 시신경의 병리적 변화를 밝혀낸 연구 성과를 인정받아 대한안과학회 논문 최우수상을 수상했다.

전 교수는 최근 서울 워커힐호텔에서 열린 '제136회 대한안과학회 추계학술대회'에서 ‘태준 안과 논문 최우수상’을 받았다고 17일 밝혔다.

수상 논문은 ‘임상 증상이 발현되지 않은 어린 알츠하이머병 동물모델의 시신경에서 관찰된 베타 아밀로이드’로, 연구의 독창성과 창의성을 인정받아 최우수상에 선정됐다.

연구진은 인지장애가 나타나기 전인 2개월령 알츠하이머병 모델 생쥐(5xFAD)를 분석한 결과, 시력과 대비감도는 정상 생쥐와 차이가 없었고 망막에서도 베타 아밀로이드가 관찰되지 않았지만, 시신경에는 이미 베타 아밀로이드 플라크가 축적돼 있는 사실을 확인했다. 특히 축적량은 뇌에 가까운 시신경 부위일수록 많은 것으로 나타났다.

이번 연구의 핵심은 알츠하이머병 동물모델에서 시신경의 병리적 변화가 망막 구조 변화나 시기능 저하보다 먼저 발생한다는 사실을 확인했다는 점이다.

그동안 사람의 망막에서 베타 아밀로이드를 확인하려는 연구는 서로 엇갈린 결과를 보여왔는데, 이번 연구는 망막뿐 아니라 시신경에도 주목할 필요성을 제시하고, 시신경이 알츠하이머병의 조기 진단을 위한 새로운 바이오마커로 활용될 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 있다.

이번 수상은 알츠하이머병의 조기 진단을 위한 안과학적 연구 영역을 넓히고, 시신경을 활용한 새로운 진단 접근법의 가능성을 제시했다는 점에서 주목된다.