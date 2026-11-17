▲구미시사회공헌지원센터와 (사)문화창작집단 공터-다가 지난 16일 지역 문화예술을 통한 사회공헌 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 있다ⓒ구미시

문화예술이 무대 위 공연을 넘어 지역사회에 온기를 전하고 원도심에 새로운 활력을 불어넣는 매개체로 작용하고 있다.

경북 구미시가 공연예술을 활용한 문화복지 확대에 나서는 한편, 원평동 문화로에서는 청년과 예술인, 상인들이 함께 만드는 문화예술 축제를 열어 시민들의 발길을 이끌 예정이다.

구미시사회공헌지원센터와 (사)문화창작집단 공터-다는 지난 16일 지역 문화예술을 통한 사회공헌 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 공연예술 자원을 복지 현장과 연결해 평소 공연장을 찾기 어려운 취약계층과 지역 주민들에게 문화 향유 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

양 기관은 앞으로 문화복지 확대를 위한 인적·물적 자원 연계와 문화예술 행사 교류 및 홍보 협력, 지역 문화예술 발전과 지속가능발전목표를 연계한 사회공헌 프로그램 발굴·운영 등에 힘을 모으기로 했다.

공터-다는 앞서 지난 8월 28일부터 9월 13일까지 열린 ‘2026 구미아시아연극제’에 문화 향유 기회가 적은 지역 주민과 사회복지 종사자들을 초청해 공연 관람 기회를 제공했으며, 오는 29일 강동문화복지회관 천생아트홀에서 열리는 ‘구미 노가리’ 공연에도 관람객을 초청하는 등 문화예술 나눔을 이어갈 계획이다.

이번 협약은 지역 예술가들의 창작 활동을 시민들의 문화 향유로 연결하고, 문화 소외계층의 일상에 새로운 활력을 더한다는 점에서 의미를 갖는다.

▲구미시 ‘2026 문화로, 예술로, 세계로! 페스타’ 개최 안내 포스터ⓒ구미시

이 같은 문화예술의 확장 움직임은 원도심 상권에서도 이어진다.

구미시는 오는 21일부터 22일까지 이틀간 원평동 문화로 자율상권구역(원평동 2번도로) 일원에서 ‘2026 문화로, 예술로, 세계로! 페스타’를 개최한다.

이번 축제는 2026년부터 2030년까지 5년간 총 100억 원이 투입되는 문화로 자율상권활성화 사업의 하나로, 문화예술 콘텐츠를 통해 방문객을 유치하고 침체된 원도심 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

축제장은 ‘문화로’, ‘예술로’, ‘세계로’ 등 세 가지 테마 공간으로 꾸며진다.

메인 무대인 ‘문화로’에서는 대학생 밴드와 초청 밴드 공연을 비롯해 1대1 댄스 배틀과 댄스팀 퍼포먼스 경연이 펼쳐진다. 청년들이 음악과 춤으로 끼와 열정을 발산하며 축제의 열기를 끌어올릴 예정이다.

‘예술로’ 구역에서는 빈 점포 2곳을 활용한 청년 예술가 작품 전시와 체험 프로그램이 운영된다. 보컬과 뮤지컬, 힙합, 퍼포먼스 댄스, 줄넘기 등 다양한 거리공연도 이어진다. 빈 점포 전시와 체험 프로그램은 축제가 끝난 뒤에도 12월 20일까지 주말마다 운영해 지속적인 방문객 유입을 유도한다.

특히 ‘세계로’ 구역에서는 다국적 모델들이 참여하는 패션 런웨이가 눈길을 끌 전망이다. 문화로 일대 의류 점포에서 협찬한 의상을 모델들이 직접 선보여 지역 상점의 상품을 알리고, 관람객들도 런웨이 이후 워킹 체험에 참여할 수 있도록 했다.

이 밖에도 빈 점포를 활용한 그래피티 아트 포토존과 오픈 스튜디오, 디저트 중심의 플리마켓이 마련된다. 연말까지 야간 경관조명도 운영해 문화로의 밤거리에 새로운 볼거리를 더한다. 수험표를 인증한 수험생에게 구미사랑상품권을 환급하는 참여 이벤트도 진행한다.

김장호 구미시장은 “이번 축제가 시민과 상인, 지역 예술인들이 함께 어우러지는 축제의 장이 되기를 기대한다”며 “문화로만의 특색 있는 콘텐츠를 발굴하고 경쟁력 있는 점포를 육성해 시민들이 즐겨 찾는 활력 있는 상권으로 만들어 나가겠다”고 말했다.

문화로 자율상권조합 김재상 이사장도 “이번 축제는 문화로 자율상권활성화 사업 첫해를 맞아 상권의 새로운 가능성을 보여주는 의미 있는 행사”라며 시민들의 관심과 참여를 당부했다.

박용자 구미시 복지정책과장은 “공터_다의 공연 초청 활동이 평소 공연장을 찾기 어려웠던 이웃들에게 문화 향유의 기회를 제공하고 지역 예술가들의 창작 활동이 더 많은 시민에게 다가가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

공연장을 찾기 어려운 이웃에게는 문화예술을 누릴 기회를, 원도심 상인들에게는 새로운 고객과 활력을 제공하는 구미의 문화예술 사업이 지역사회와 상권에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.