삼표그룹 정인욱학술장학재단이 자립준비청년의 안정적인 학업 수행과 사회 진출을 지원하기 위해 장학사업을 추진한다.

정인욱학술장학재단(이사장 정도원)은 16일 서울 중구 한국장학재단 서울사무소에서 ‘푸른등대 정인욱학술장학재단 기부장학금’ 장학증서 수여식을 개최했다고 17일 밝혔다.

ⓒ삼표그룹

이번 장학사업은 경제적 어려움으로 학업을 지속하는 데 부담을 겪는 자립준비청년을 지원하고, 이들이 안정적인 환경에서 학업에 전념하며 미래 인재로 성장할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

정인욱학술장학재단과 한국장학재단은 가계 소득과 성장 가능성 등을 종합적으로 고려해 모두 10명의 장학생을 선발했다.

선발된 장학생에게는 1인당 250만원의 장학금을 지원할 예정이다.

이날 수여식에 참석한 박단호 한국장학재단 청년지원본부장은 “자립준비청년들의 미래를 위해 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 정인욱학술장학재단에 감사드린다”며 “이번 장학금이 청년들이 경제적 부담을 덜고 자신의 꿈과 목표를 향해 나아가는 데 든든한 힘이 되길 바란다”고 말했다.

유용재 정인욱학술장학재단 사무국장은 “청년들이 경제적 상황에 따라 서둘러 취업 전선에 뛰어들기보다 충분히 배우고 성장하는 시간을 가질 수 있길 바란다”며 “앞으로도 지원이 필요한 청년들을 발굴해 이들이 사회의 당당한 구성원으로 성장할 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

정인욱학술장학재단은 1993년 설립된 장학·학술 지원 재단으로, 경제적 어려움이 있는 학생과 산림·임업 분야 인재, 자립준비청년 등을 지원하고 있으며 산림 장학·인턴십과 자립준비청년 교육·주거 환경 개선 등을 추진하고 있다.

한편, 정인욱학술장학재단은 2023년부터 자립준비청년을 비롯한 미래 인재의 성장과 교육 기회 확대를 위한 장학사업을 이어오고 있다. 대학생뿐 아니라 대학원생까지 지원 대상을 확대하는 등 경제적 여건으로 학업을 중단하는 일이 없도록 실질적인 지원을 강화하고 있다.