파라타항공이 첫 미주 노선인 인천~로스앤젤레스(LA) 노선의 항공권 판매를 시작하며 장거리 노선 시장 진출을 본격화한다.

이와 함께 국제선 첫 취항 1주년과 LA 노선 항공권 판매 개시를 기념해 블랙프라이데이 특가 프로모션을 한다.

ⓒ파라타항공

파라타항공은 내년 5월 1일 첫 취항을 목표로 준비 중인 인천~LA 노선의 항공권 판매를 개시한다고 밝혔다.

이번 LA 노선은 파라타항공의 첫 미주 노선이자 장거리 국제선으로, 아시아 지역을 중심으로 구축해 온 국제선 네트워크를 미주 지역까지 확대하는 중요한 전환점이 될 전망이다.

인천~LA 노선은 5월 1일부터 매일 왕복 1회 운항할 예정이며, 260석 규모 A330 항공기가 투입된다.

인천 출발편(WE301)은 낮 12시 인천국제공항을 출발해 현지시간 오전 7시 20분 LA에 도착한다.

복편(WE302)은 LA에서 오전 9시 50분 출발해 다음 날 오후 3시 20분 인천에 도착하는 일정이다.

특히 인천에서 낮 시간대에 출발해 LA에 현지시간 이른 아침 도착하는 스케줄로, 여행객들이 도착 당일부터 현지 일정을 활용할 수 있도록 했다.

LA에서 출발하는 귀국편 역시 인천에 오후 시간대 도착하도록 편성해 고객들의 이동 편의를 고려했다.

파라타항공은 작년 11월 17일 인천~일본 나리타 노선을 시작으로 국제선 운항에 나선 이후 베트남, 중국 등으로 운항 노선을 단계적으로 확대하며 국제선 운항 기반을 다져왔다.

LA 노선 항공권 판매는 국제선 첫 취항 약 1년 만에 중·단거리 중심의 노선 운영에서 장거리 노선까지 사업 영역을 넓히는 새로운 출발점이라는 점에서 의미가 있다.

장거리 노선 진출과 함께 FSC(Full Service Carrier·대형항공사) 서비스 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다.

파라타항공은 비즈니스 클래스 운영을 비롯해 고객 편의와 여행 경험을 높이기 위한 서비스 체계를 단계적으로 구축하고 있다.

국제선 첫 취항 1주년과 첫 미주 노선인 LA 노선의 항공권 판매 개시를 기념해 17일 오전 10시부터 23일까지 일주일간 ‘블랙프라이데이’ 특가 프로모션을 한다.

강원 양양국제공항을 기반으로 한 항공 네트워크 확대에 나선 파라타항공은 12월 21일부터 양양국제공항~중국 상하이 푸둥국제공항을 연결하는 정기편도 운항 예정이다.

파라타항공 관계자는 16일 “국제선 취항 1주년을 맞아 첫 미주 노선인 LA 항공권 판매를 시작하게 된 것은 파라타항공의 새로운 도약을 알리는 의미 있는 이정표”라며 “지난 1년간 쌓아온 국제선 운항 경험을 바탕으로 안전 운항을 최우선으로 하면서 장거리 노선에서도 고객들에게 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

파라타항공은 작년 7월 1호기 도입 이후 약 1년 만에 기단을 빠르게 5대까지 확대해 현재 A330 3대와 A320 2대 등 모두 5대의 항공기를 운용하고 있다.