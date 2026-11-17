▲국립대구과학관 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 버티포트 스테이션’ 확장현실(XR) 시뮬레이터 체험존ⓒ국립대구과학관

대구 도심 상공을 배경으로 미래 교통수단인 도심항공교통(UAM)을 직접 조종하고 비행하는 듯한 경험을 할 수 있는 특별한 체험 공간이 문을 열었다.

국립대구과학관은 17일부터 미래 모빌리티 기술을 체험할 수 있는 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 버티포트 스테이션’ 확장현실(XR) 시뮬레이터 체험존을 관람객에게 공개했다.

이번 체험존은 2030년 대구 도심의 하늘을 배경으로 차세대 친환경 교통수단인 UAM의 비행 원리와 기술을 놀이와 체험을 통해 이해할 수 있도록 조성됐다. 버티포트는 UAM 기체가 수직으로 이착륙하는 시설을 말한다.

가장 눈길을 끄는 것은 실제 기체 크기로 제작된 4인승 전기동력 수직이착륙기(eVTOL) 시뮬레이터로서, 관람객은 XR 기기를 착용하고 기체에 탑승한 뒤 고정밀 6축 모션 플랫폼을 통해 헬리콥터처럼 수직으로 떠오르는 움직임과 비행 중 기체의 흔들림을 온몸으로 느낄 수 있다.

단순한 비행 체험에 이야기를 입힌 점도 흥미롭다. 비밀 기지 ‘스카이 가디언즈’를 배경으로 한 가상 세계에서 관람객은 미래 항공기술을 체험하는 동시에 하늘길을 지키는 임무를 수행한다.

비행 중에는 기상 이변 속에서 등장하는 ‘스카이 버그(UFO)’ 군단에 맞서 기체 조종과 레이더 탐색, 동력 수리, 보호막 전개 등의 미션을 진행하는데, 이 과정에서 활주로 없이 수직으로 이착륙하는 기술과 저소음 로터, 분산 추진 시스템, 친환경 전기 배터리 등 UAM의 핵심 기술도 자연스럽게 익힐 수 있다.

체험을 마친 관람객에게는 ‘대구 스카이 가디언즈 명예 파일럿 훈장’도 수여된다.

미래 비행기술의 원리를 눈으로 확인할 수 있는 전시 공간도 함께 마련됐다. 꿈나무과학관 1층 로비에 조성된 ‘수직이착륙기(eVTOL) 인사이드’ 투명 구조 전시존에서는 기체 내부의 탄소섬유 복합재 프레임과 전기 에너지 전달 구조(E-Power Train) 등을 직접 살펴볼 수 있다.

3층 XR 비행 체험존과 1층 구조 전시존을 연계해 미래 항공기술을 직접 경험하고 그 속에 담긴 과학적 원리까지 이해할 수 있도록 한 것이다.

이난희 국립대구과학관장은 “이번 도심항공교통 체험존은 관람객들이 최첨단 과학기술의 원리를 쉽고 흥미롭게 체득할 수 있도록 공을 들였다”며, “미래 모빌리티 선도 도시인 대구의 비전을 품고 하늘을 나는 주역이 돼보는 특별한 경험을 누리길 바란다”고 말했다.

한편 국립대구과학관 모빌리티움은 휴관일을 제외하고 평일 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지 관람할 수 있다. 자세한 사항은 국립대구과학관 누리집에서 확인할 수 있다.