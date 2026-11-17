▲고령교육지원청이 지난 16일 관내 초·중·고 교원과 학부모를 대상으로 ‘2026년 미래교육 대비 교원·학부모 맞춤형 연수’를 실시하고 있다ⓒ고령교육지원청

학생의 꿈은 교실에서만 자라지 않는다. 학교에서 배운 지식이 가정의 응원과 만나고, 교사와 학부모가 같은 방향을 바라볼 때 아이들의 미래도 한층 넓어진다.

경북 고령에서 교원과 학부모가 함께 미래교육의 변화를 이해하고 학생들의 진로를 고민하는 자리가 마련됐다.

고령교육지원청(교육장 정태호)은 지난 16일부터 17일까지 이틀간 관내 초·중·고 교원과 학부모를 대상으로 ‘2026년 미래교육 대비 교원·학부모 맞춤형 연수’를 실시했다.

이번 연수는 고교학점제와 2022 개정 교육과정 등 빠르게 달라지는 교육환경에 대응하고, 학생 개개인의 적성과 소질을 살린 맞춤형 교육 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

연수 첫날인 16일에는 교원들이, 17일에는 학부모들이 참여해 교육 변화의 핵심을 짚었다. 고교학점제의 이해와 학교 현장의 준비, 2022 개정 교육과정의 주요 변화, 자유학기제 운영 방향, 학생 맞춤형 진로교육 등이 주요 내용으로 다뤄졌다.

특히 이번 연수는 제도와 정책을 설명하는 데 그치지 않고 실제 교육 현장에서 활용할 수 있는 사례를 공유해 관심을 모았다.

참석자들의 이목을 끈 강연은 권지연 용암중 교사의 진로교육 이야기다. 에세이 『쌀을 씻다가 생각이 났어』의 저자이자 제14회 대한민국 스승상 수상자인 권 교사는 학생들의 일상과 경험 속에서 꿈을 발견하고 성장으로 연결하는 따뜻한 교육 사례를 소개했다.

딱딱한 교육정책 설명보다 학생 한 명 한 명의 가능성을 발견하고 응원하는 현장의 이야기가 더 큰 울림을 줬으며, 특히 자유학기제와 연계한 진로 탐색 활동이 학생 스스로 자신의 미래를 그려보는 중요한 과정이라는 데 참석자들의 공감이 이어졌다.

교육환경이 달라질수록 학교와 가정의 역할도 중요해지고 있다. 교사는 학생의 가능성을 발견하고, 학부모는 그 가능성이 꿈으로 이어질 수 있도록 응원하는 동반자가 돼야 하기 때문이다.

정태호 교육장은 “이번 연수를 통해 학부모와 교원이 함께 교육 변화의 방향을 이해하고, 학교와 가정이 협력해 학생 한 명 한 명의 꿈을 응원하는 든든한 교육공동체를 구축하기를 소망한다”고 말했다.

이번 연수가 교육정책에 대한 이해를 넘어 학교와 가정이 아이들의 미래를 함께 고민하고 응원하는 소통의 출발점이 될지 주목된다.