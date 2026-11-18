▲대구 남구의회 김재겸 의장ⓒ김재겸 의원 SNS

대구 남구의회 김재겸 의장이 국민의힘 대구시당의 탈당권고 징계를 수용하고 조만간 탈당계를 제출하기로 했다. 지난 7월 의장단 선거에서 촉발된 당내 갈등이 결국 현직 의장과 부의장의 탈당으로 이어지는 상황이다.

김 의장은 지난 17일 오전 남구의회 의장실에서 기자회견을 열고 국민의힘 대구시당 윤리위원회의 탈당권고 결정을 받아들이겠다고 밝혔다. 이의신청은 하지 않고 이번 주 중 탈당계를 제출하겠다는 입장이다.

그는 이번 사태로 자신을 믿고 지지해 준 구민들에게 심려를 끼친 점을 사과하면서도 "의장 선출 과정에서 야합이나 자리 거래는 없었다"고 강조했다.

김 의장은 "저는 야합하지 않았고 누구와도 자리를 거래하지 않았으며 어떤 조건도 걸지 않았다"며, "동료 의원들의 자유로운 투표로 의장에 선출됐고 그 과정은 의회 기록에 그대로 남아 있다"고 밝혔다.

이어 "구의회 의장은 정당이 지명하는 자리가 아니라 구민이 뽑은 의원들이 스스로 선택하는 자리"며, "의원 한 사람 한 사람의 표는 그 의원을 뽑아준 구민의 뜻"이라고 설명했다.

◆ 발단은 7월 의장단 선거...당협 결정과 본회의 투표 결과 충돌

이번 갈등은 지난 7월 6일 치러진 제10대 남구의회 전반기 의장단 선거에서 시작됐다.

당시 국민의힘 중·남구 당원협의회는 소속 구의원 5명이 참석한 사전 모임에서 성윤희 의원을 의장 후보로 결정했다고 주장했다. 그러나 실제 본회의에서 진행된 무기명 투표에서는 당협이 내세운 후보가 아닌 김재겸 의원이 5표를 얻어 의장으로 선출됐다.

부의장 선거에서도 함광식 의원이 당선됐다.

이에 중·남구 당협은 두 의원이 당내 결정에 불복하고 다른 정당 소속 의원들과 협력해 의장단에 당선됐다며 국민의힘 대구시당에 징계를 요청했다.

반면 김 의장 측은 당시 모임이 정식 의원총회였는지부터 문제를 제기했다. 당협위원장이 아닌 사무국장이 회의를 주재했고, 공식적인 의원총회 소집 통보나 당론 결정 절차도 명확하지 않았다는 주장이다.

결국 양측의 주장은 '당론을 위반한 해당 행위'와 '지방의회 선출권에 대한 정당의 개입'이라는 서로 다른 쟁점으로 맞섰다.

◆ 국민의힘 윤리위, 탈당권고 중징계...김 의장 측은 수용

국민의힘 대구시당 윤리위원회는 지난 15일 김재겸 의장과 함광식 부의장에 대해 탈당권고 징계를 의결했다.

윤리위는 의장단 선출 과정에서 정당한 이유 없이 의원총회 선출 결과에 불복하고 타당과 야합하는 등 해당 행위와 당헌·당규 위반이 인정된다고 판단했다.

그러나 김 의장과 함 부의장은 이러한 징계 사유를 인정하지 않았으며, 특히 다른 정당 의원들과의 야합이나 의장단 자리를 둘러싼 거래는 없었다는 입장을 유지하고 있다.

김 의장은 앞서 SNS를 통해서도 탈당권고 결정을 받아들이고 이의신청을 하지 않겠다고 밝힌 바 있다.

그는 "이 일이 길어질수록 남구와 구민에게 상처만 깊어지기 때문"이며, "수용은 침묵이 아니다"고 밝혔다.

이번 탈당권고는 단순한 경고 수준이 아니다. 국민의힘 당헌·당규에 따르면 징계 통지를 받은 날부터 10일 이내에 탈당 신고서를 제출하지 않으면 별도의 추가 의결 없이 제명될 수 있다.

◆ 정당의 당론과 지방의회의 독립성, 무엇이 우선인가

이번 사건에서 주목해야 할 부분은 정당의 내부 결정과 지방의회 의장 선출권 사이의 관계다.

정당이 소속 의원들에게 정치적 책임과 당론 준수를 요구할 수 있다는 점은 부인하기 어렵다. 그러나 지방의회 의장단은 법과 의회 절차에 따라 의원들의 투표로 선출되는 자리다.

당협의 후보 조율이나 사전 합의가 있었다고 하더라도 그것이 본회의의 무기명 투표 결과를 어느 범위까지 구속할 수 있는지는 별도의 문제다.

반대로 의원들의 자유로운 투표라는 이유만으로 정당 내부의 정치적 약속과 책임이 모두 사라지는 것도 아니다.

따라서 이번 사안을 단순히 김 의장과 당협 사이의 갈등으로만 볼 것이 아니라, 정당의 공천·당론 영향력과 주민이 선출한 지방의원의 의정 자율성이 어디까지 보장돼야 하는지 살펴볼 필요가 있다.

특히 '야합'이라는 표현이 징계 사유로 제시된 만큼, 실제로 부당한 거래나 사전 합의가 있었는지에 대해서는 구체적인 근거와 절차가 제시돼야 한다. 반대로 김 의장 측도 의장단 선출 과정의 정당성을 의회 기록과 객관적인 자료로 설명할 책임이 있다.

◆ 탈당 이후 정치적 행보보다 중요한 것은 의회 운영의 정상화

김 의장은 향후 특정 정당에 얽매이지 않고 정파를 넘어 의회를 운영하겠다는 뜻을 밝혔다.

그는 "이제 어느 편의 의장이 아닌 오직 남구 구민의 의장"이라며 생각이 달랐던 동료 의원들에게도 먼저 손을 내밀겠다고 했다.

앞으로 추진할 주요 현안으로는 앞산 문화관광 일자리 플랫폼 사업, 이천동 노인복지회관 건립사업, 남구청 신청사 이전 사업 등을 꼽았다.

당적을 내려놓더라도 남은 임기 동안 구민을 위한 의정 활동에 집중하겠다는 것이다.

다만 탈당 이후 정치적 입지가 어떻게 형성될지는 아직 단정하기 어렵다. 무소속 의장으로서 의회 내 협력 기반을 유지할 수 있을지, 향후 지방선거에서 어떤 정치적 선택을 할지도 관심사다.

이번 사태가 김 의장 개인의 정치적 위기로 끝날지, 지방의회와 정당의 관계를 재정립하는 계기가 될지는 앞으로의 의정 활동에 달려 있다.

정치적 갈등은 당사자들의 입장 차이로 끝날 수 있지만 그 과정에서 의회 운영이 흔들리고 주민의 행정 감시 기능이 약화된다면 그 부담은 결국 구민에게 돌아간다.

김 의장이 강조한 '구민의 의장'이라는 약속이 구호에 그치지 않으려면 말보다 의정 성과와 공정한 의회 운영으로 증명해야 한다. 남구의회가 당내 갈등의 후유증을 털어내고 주민을 위한 의회로 돌아갈 수 있을지 지켜볼 일이다.