인천광역시가 1000만원 이상, 1년 이상 고액·상습체납자 882명의 명단을 공개했다. 공개된 체납액은 모두 1165억 원에 달한다.

인천시는 지방세와 지방행정제재·부과금을 장기 체납한 개인과 법인의 명단을 누리집과 지방세 납부 시스템 위택스에 공개했다고 18일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

이번 공개 대상은 지방세 체납자 810명(개인 670명, 법인 140곳)과 지방행정제재·부과금 체납자 72명(개인 59명, 법인 13곳)이다. 체납액은 지방세 746억 원, 지방행정제재·부과금 419억 원으로 집계됐다.

명단 공개에 앞서 시는 지난 3월 관련 법령에 따라 지방세심의위원회 심의를 거쳐 체납자 1139명에게 사전 안내문을 발송했다. 이후 6개월간 소명 기회를 제공하고, 체납액을 납부하지 않거나 소명자료를 제출하지 않은 대상자를 중심으로 2차 심의를 진행해 최종 공개 명단을 확정했다.

체납 사례를 보면 지방세 개인 최고액 체납자는 서울 강남구에 거주하는 전 모 씨로, 담배소비세 56건에 걸쳐 320억 6100만 원을 체납했다. 법인 중에서는 서울 영등포구에서 제조·도소매업 등을 운영하는 업체가 담배소비세 8건, 총 32억 4300만 원을 체납해 가장 많았다.

지방행정제재·부과금의 경우 개인 최고액 체납자는 인천 미추홀구에 거주하는 남 모 씨로, 부동산실권리자명의등기법 위반 과징금 5건에 걸쳐 367억 1200만 원을 체납했다. 법인 최고액 체납자는 경기 평택시에서 제조업을 운영하는 업체로, 농지법 이행강제금 2억 4500만 원을 납부하지 않았다.

명단에는 체납자의 성명과 나이, 주소, 체납 세목 및 체납 요지 등이 포함되며, 인천시 누리집과 위택스에서 확인할 수 있다.

김범수 시 재정기획관은 “고액·상습체납자 명단 공개와 강력한 체납처분을 통해 성실 납세 문화가 정착되도록 하겠다”며 “고의적인 재산 은닉과 탈세 행위에 대해서는 철저한 조사와 출국금지 등 강력한 조치를 취하겠다”고 말했다.