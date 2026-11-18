시험장 없는 울릉도, 매년 여객선 타고 육지로…경북교육청은 교통·숙박·식비 지원

경북 울릉도에서 대학수학능력시험을 치르기 위해 포항을 찾은 수험생들이 지역사회의 따뜻한 응원 속에 마지막 시험 준비에 집중하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 울릉지역 수험생 27명은 지난 15일 여객선을 이용해 포항으로 이동했다.

당초 예정했던 출도 일정을 하루 앞당긴 것은 동해상 기상 악화에 따른 여객선 결항 가능성에 대비하기 위해서다.

경북 도내에서 유일하게 수능 시험장이 없는 울릉군은 매년 수험생들이 시험을 치르기 위해 포항 등 육지로 이동해야 한다.

시험 준비뿐 아니라 여객선 운항과 숙박, 낯선 환경에서의 생활까지 감당해야 하는 만큼 육지 학생들과는 또 다른 부담을 안고 있다.

이런 가운데 포항시와 지역사회가 울릉도 수험생들에게 응원의 손길을 보탰다.

포항시는 지난 17일 재포울릉향우회(회장 임학진), 포항시청 소속 울릉군 출신 공무원 모임인 삼오회(회장 박명권)와 함께 포항에 머물고 있는 울릉도 수험생들에게 초콜릿 등 간식을 전달하고 격려했다.

참석자들은 현수막을 들고 수험생들의 선전을 기원하는 응원 캠페인을 펼치며, 낯선 환경에서 시험을 준비하는 학생들이 심리적 부담을 덜고 그동안 갈고닦은 실력을 충분히 발휘할 수 있도록 따뜻한 마음을 전했다.

앞서 울릉도에서도 수험생들의 출발을 응원하는 환송 행사가 열렸다.

남한권 울릉군수를 비롯해 학부모와 가족, 교사, 지역 주민들이 사동항에 나와 학생들의 안전한 이동과 좋은 결과를 기원했다.

경북교육청도 울릉고 수험생들의 안정적인 시험 준비를 위해 지원에 나섰다.

선박 운임과 숙박비, 식비 등 수능 응시 관련 경비를 지원하고 숙박시설 사전 점검 등 학생들의 안전과 편의를 위한 조치도 진행했다.