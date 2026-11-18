영광군이 결혼부터 임신·출산·양육까지 생애주기별 지원을 확대하며 인구 감소 대응과 출산·양육 환경 개선에 나서고 있다.

출산가정에 대한 경제적 지원뿐 아니라 산모 건강관리와 영유아 돌봄을 연계하는 통합 지원체계 구축에 초점을 맞추고 있다.

18일 영광군에 따르면 군은 2019년부터 2025년까지 7년 연속 합계출산율 전국 1위를 기록했다.

2025년 합계출산율은 1.79명으로 전국 평균 0.80명의 2배를 웃돌았다. 출생아 수도 2023년 362명에서 2024년 379명, 2025년 420명으로 증가했다. 2026년에는 10월 말 기준 381명으로 집계됐다.

출생아 수는 2023년과 비교해 2025년 58명, 약 16% 증가했다. 다만 출산율과 출생아 수의 상승세가 지속될지는 향후 인구 구조와 출산·양육 여건, 지원정책 효과 등을 종합적으로 살펴봐야 한다.

▲영광군이 운영하고 있는 임신부 건강교실ⓒ영광군

영광군은 지난 8월 10일 조직개편을 통해 일부 결혼·출산지원 업무를 보건소로 일원화하고 인구일자리과, 가족복지팀 등 관련 부서 간 협력체계를 강화했다. 지원사업별 담당 부서를 찾아야 하는 주민 불편을 줄이고 정책 전달의 효율성을 높이겠다는 취지다.

결혼 초기에는 부부당 500만원의 결혼장려금을 3회에 걸쳐 분할 지급한다. 임신 사전건강관리 지원을 통해 예비부부와 임신 준비 부부의 건강검진도 지원한다.

난임부부 지원도 확대하고 있다.

시술 종류에 따라 정부지원금에 군비를 추가해 회당 최대 260만원을 지원하며, 건강보험 적용 횟수가 종료된 난임부부에게는 전남형 난임부부 시술비 지원사업과 연계해 횟수 제한 없이 회당 최대 150만원을 지원한다.

임산부에게는 30만원 상당의 해피맘 교통카드를 제공해 산전 진료 등 의료기관 이용에 따른 교통비 부담을 덜어준다.

출산 이후에는 출생순위에 따라 신생아 양육비를 차등 지원한다. 첫째아 500만원, 둘째아 1200만원, 셋째부터 다섯째까지 3000만원, 여섯째 이상은 최대 3500만원을 일정 기간 분할 지급한다.

출산축하용품 구입비 30만원을 비롯해 첫만남이용권, 산후조리비, 공공산후조리원 이용료 감면 등도 지원한다. 산모·신생아 건강관리서비스와 엽산제·철분제 제공, 유축기 무료 대여 등 산모와 신생아 건강관리 사업도 운영하고 있다.

영광군은 2027년부터 산후조리비 지원 한도를 기존 50만원에서 최대 150만원으로 3배 확대할 계획이다. 총 6억원의 예산을 투입해 연간 400명의 산모를 지원한다는 계획으로, 산후조리원 이용 본인부담금과 산후 진료비, 건강관리 관련 비용 등 실제 지출액을 확인해 최대 150만원까지 지원한다.

군 관계자는 "앞으로 결혼·임신·출산·양육 단계별 지원을 확대하고 서비스 이용 편의를 높여 출산가정의 경제적 부담을 줄이는 한편, 아이와 부모가 함께 생활하기 좋은 지역사회 조성에 나설 방침이다"고 말했다.