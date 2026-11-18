경기 과천시는 국도47호선 우회도로에 ‘과천갈현대로’라는 도로명을 부여하고, 별양동의 기존 ‘굴다리길’을 ‘별양꽃냇길’로 변경하기로 했다고 18일 밝혔다.

과천시는 지난 10일 열린 과천시 주소정보위원회에서 도로의 위치와 지역 특성, 주민 의견 등을 종합적으로 검토해 2건의 도로명 변경 안건을 의결했다. 참석위원 8명 전원이 찬성했다.

▲과천갈현대로 ⓒ과천시

새롭게 이름을 얻은 ‘과천갈현대로’는 과천지식정보타운 광역교통개선대책의 하나로 추진된 국도47호선 우회도로의 지역적 특성을 반영했다. 해당 도로는 현재 단계적으로 개통이 진행되고 있다.

‘별양꽃냇길’은 시민 공모를 통해 선정된 명칭으로, 지역명인 ‘별양’에 아름다운 거리의 꽃길과 앞으로 조성될 실개천을 의미하는 ‘냇길’을 더해 만들어졌다.

시는 지난 달 주민 의견 수렴을 진행했으며, 별도의 접수 의견은 없었다. 앞으로 관련 행정절차를 마무리하고 새로운 도로명이 시민들에게 익숙하게 자리 잡을 수 있도록 안내와 홍보를 이어갈 계획이다.