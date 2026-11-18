▲대구오페라하우스 ‘투란도트: 박물관의 수수께끼 안내문ⓒ대구오페라하우스

박물관에 들어선 순간, 오래된 전시물들이 살아 움직이고 그 속에서 푸치니의 오페라가 펼쳐진다면 어떨까. 동화 같은 상상력으로 다시 태어난 오페라 ‘투란도트’가 이번에는 온라인을 타고 세계 관객들을 찾아간다.

대구오페라하우스가 이탈리아 극장과 손잡고 만든 ‘투란도트: 박물관의 수수께끼(Turandot. Enigmi al Museo)’가 글로벌 오페라 스트리밍 플랫폼 오페라비전(OperaVision)을 통해 전 세계에 공개된다.

대구오페라하우스는 이탈리아 아슬리코 꼬모 극장(Teatro Sociale di Como/AsLiCo)과 공동 제작한 이번 작품을 오는 23일과 24일 오전 1시(한국시간) 각각 공개한다고 18일 밝혔다.

눈여겨볼 대목은 한 작품을 두 가지 색깔로 만날 수 있다는 점이다. 23일에는 B캐스트, 24일에는 A캐스트 공연 영상이 차례로 공개된다. 같은 작품이지만 서로 다른 출연진이 만들어내는 개성과 해석을 비교해 보는 것도 색다른 관람 포인트다. 두 영상 모두 공개 후 6개월간 무료로 감상할 수 있다.

이번 작품은 푸치니의 대표작 ‘투란도트’를 어린이와 가족 관객의 눈높이에 맞춰 새롭게 풀어낸 무대로서, 지난 2024년 2월 이탈리아 꼬모에서 첫선을 보인 데 이어 2026년 아레나 디 베로나 오페라 페스티벌에서도 공연됐다. 특히 아레나 디 베로나 최초의 어린이·학생 오페라라는 점에서 의미를 더했다.

특히 익숙한 오페라의 웅장함에 박물관이라는 독특한 공간적 상상력을 더하고, 관객이 객석에서 직접 노래에 참여하도록 한 것이 특징으로, 무대 위 성악가만 노래하는 오페라에서 벗어나 객석까지 공연의 일부로 끌어들인 것이다. 오페라를 처음 접하는 어린이들에게는 흥미로운 경험을, 기존 관객들에게는 새로운 관람 방식을 제시한다.

대구 관객들의 반응도 뜨거웠다.

지난 10월 9일부터 10일까지 제23회 대구국제오페라축제 무대에 오른 이 작품은 객석점유율 99.8% 기록과 함께, 어린이와 가족 관객을 겨냥한 작품이 높은 관심을 끌면서 오페라의 미래 관객을 어떻게 만날 것인지에 대한 가능성도 보여줬다.

무엇보다 이번 무대의 또 다른 주인공은 젊은 성악가들로사, 만 35세 이하 8개국 출신 성악가 12명이 무대에 올랐다. 대구오페라하우스 오펀스튜디오 소속 국내 성악가들과 글로벌 캐스팅 오디션을 통해 선발된 해외 성악가들이 함께 호흡을 맞췄다. 해외 출연진은 9.6대 1의 경쟁률을 뚫고 선발됐다.

이들에게 이번 공연은 단순히 한 편의 오페라에 출연하는 기회를 넘어 국제무대에 자신의 이름과 실력을 알릴 수 있는 무대였다.

실제로 이번 ‘투란도트’는 공연과 오디션의 경계를 허물었다.

제23회 대구국제오페라축제 특별행사인 ‘2026 대구글로벌오페라마켓’과 연계해 공연 무대 자체를 글로벌 캐스팅의 장으로 기획했다. 북미와 유럽, 아시아 및 국내 14개 기관의 오페라 관계자들이 심사위원으로 참여해 젊은 성악가들의 기량을 직접 살펴보고 향후 활동 가능성을 모색했다.

지역에서 만든 공연이 해외 성악가들에게는 국제무대로 나아가는 발판이 되고, 해외 오페라 관계자들에게는 새로운 인재를 발견하는 기회가 된 셈이다.

대구오페라하우스가 오페라비전을 통해 해외 관객과 만나는 것도 이번이 처음은 아니다. 앞서 공개한 ‘오르페오와 에우리디체’는 약 1만5천 회의 조회수를 기록했다. 지역에서 제작한 공연이 온라인 플랫폼을 통해 국경을 넘어 관객을 만날 수 있다는 가능성을 확인한 사례다.

이번 ‘투란도트’는 여기서 한 걸음 더 나아간다. 공연 제작에서 신진 성악가 발굴과 육성, 국제 오페라 관계자와의 교류, 글로벌 영상 유통까지 연결하는 협력 모델을 선보이기 때문이다.

무대는 대구에서 막을 내렸지만 작품의 여정은 아직 끝나지 않았다. 이제 박물관에서 펼쳐진 투란도트의 수수께끼를 풀 차례는 세계 관객들에게 넘어갔다.

오페라가 어렵고 낯설다는 편견을 넘어 어린이와 가족에게 다가간 이번 작품이 온라인에서도 새로운 관객을 만날 수 있을지 주목된다.

공연 영상은 오페라비전 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 11월 23일 오전 1시 B캐스트, 24일 오전 1시 A캐스트가 각각 공개, 두 영상 모두 6개월간 무료로 제공된다.