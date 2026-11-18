▲대구중구가 지난 17일 중구노인복지관에서 어르신 100여 명을 대상으로 노년기 구강건강 및 암 예방·암검진 교육을 실시하고 있다ⓒ대구중구

건강한 노후를 위해 챙겨야 할 것은 무엇일까. 잘 먹고, 잘 움직이는 것만큼 중요한 것이 바로 치아 건강과 정기적인 암검진이다.

대구 중구가 어르신들의 건강한 노후를 위해 구강건강 관리와 암 예방 교육에 나섰다.

중구(구청장 류규하)는 지난 17일 중구노인복지관에서 어르신 100여 명을 대상으로 노년기 구강건강 및 암 예방·암검진 교육을 실시했다.

이번 교육은 나이가 들수록 발생하기 쉬운 구강질환을 예방하고 올바른 구강관리 습관을 형성하는 한편, 암 예방수칙과 국가암검진의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

첫 강의는 경북대학교치과병원 진료지원팀 이송은 치과위생사가 '노년기 구강질환과 올바른 구강관리법'을 주제로 노년기에 흔히 나타나는 구강질환의 종류와 예방법, 일상에서 실천할 수 있는 구강관리 요령 등을 소개했다.

이어 중구보건소 황석선 소장이 '암 예방 및 암 검진 바로 알기'를 주제로 강의 진행과 함께, 생활 속에서 실천할 수 있는 암 예방수칙을 비롯해 국가암검진의 필요성과 중구보건소가 추진하는 암 관리사업 등을 안내했다.

특히 이번 교육은 치아 건강과 암 예방이라는 두 가지 주제를 한자리에서 다뤄 어르신들이 평소 놓치기 쉬운 건강관리 습관을 돌아보고 정기적인 검진의 필요성을 인식하도록 하는 데 초점을 맞췄다.

류규하 중구청장은 “건강한 노후를 위해서는 평소 올바른 구강 관리와 함께 정기적인 암검진이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 지역 유관 기관과 협력해 어르신들의 건강한 삶을 위한 다양한 건강증진 사업을 추진하겠다”고 말했다.

한편 중구보건소는 의료급여수급권자의 국가건강검진 참여를 높이기 위한 '건강검진 이벤트'도 진행하고 있으며, 올해 국가암검진 대상자 가운데 일반건강검진과 암검진을 모두 완료한 대상자 선착순 80명에게 프라이팬을 증정한다. 이벤트 참여 방법과 검진 대상 여부는 중구보건소 진료지원팀으로 전화 문의하면 된다.