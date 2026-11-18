숙소까지 찾아와 현수막 설치·기념사진 촬영…수험생들의 휴식과 학습권은 뒷전

“응원도 좋지만 지금 아이들에게 가장 필요한 것은 조용히 시험을 준비할 수 있는 환경”

경북 도내에서 유일하게 대학수학능력시험 시험장이 없는 울릉군. 이 때문에 울릉도 수험생들은 매년 수능을 치르기 위해 포항 등 육지로 이동해야 하는 불편을 겪고 있다.

수험생들은 길게는 7~8시간 동안 여객선을 타고 바다를 건너야 한다.

특히 기상 상황과 여객선 운항 여건에 따른 변수까지 감안하면 육지로 이동하는 과정 자체가 적지 않은 부담이다. 오랜 항해 끝에 포항에 도착하면 이미 상당한 피로가 쌓일 수밖에 없다.

수능을 앞둔 수험생들에게 포항 도착 이후의 시간은 무엇보다 중요하다. 낯선 환경에 적응하고 이동으로 지친 몸을 회복하는 한편, 충분한 휴식과 수면을 취하며 마지막 학습을 정리해야 하기 때문이다.

식사부터 컨디션 조절까지 시험 당일을 위한 준비에 집중해야 하는 시간이다.

그러나 정작 이 시기에 수험생들을 격려한다는 명목으로 각계각층의 방문이 이어지면서 응원 방식에 대한 우려의 목소리도 나오고 있다.

수험생들이 머무는 숙소를 직접 찾아 격려 메시지를 전하고, 숙소 주변에 응원 현수막을 설치하거나 학생들과 기념사진을 촬영하는 일이 반복되고 있기 때문이다.

일부 방문은 사진 촬영에 이어 보도자료 배포와 언론 홍보로까지 이어진다.

물론 울릉도 수험생들을 향한 지역사회의 관심과 응원 자체를 부정할 수는 없다.

육지와 떨어진 섬에서 수능을 준비해 온 학생들에게 따뜻한 격려는 힘이 될 수 있다.

하지만 응원에도 때와 장소가 있다. 수험생들에게 지금 필요한 것은 잇따른 방문과 기념사진 촬영이 아니라 장시간 이동으로 지친 몸을 회복하고 차분하게 시험을 준비할 수 있는 환경이다.

방문객 입장에서는 잠시 시간을 내 격려하는 일이지만, 학생들에게는 그렇지 않을 수 있다.

피곤한 상황에서도 방문객을 맞이해야 하고, 격려의 말을 듣거나 사진 촬영 요청에 응해야 하는 부담이 생길 수 있다.

특히 기관이나 단체 관계자들의 방문은 학생들이 불편함을 느끼더라도 선뜻 거절하기 어려운 측면이 있다.

결국 학생들을 위한 응원이 오히려 휴식과 학습의 흐름을 방해하는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다는 지적이다.

한 수험생 학부모는 “아이들이 울릉도에서 포항까지 배를 타고 오는 것만으로도 상당히 지치고 긴장할 수밖에 없다”며 “포항에 도착한 뒤에는 편하게 쉬면서 시험 준비를 마무리할 수 있도록 해주는 것이 우선”이라고 말했다.

이어 “응원하러 오는 마음은 고맙지만 여러 사람이 찾아와 인사를 나누고 사진을 찍는 일이 반복되면 아이들에게는 부담이 될 수 있다”며 “정말 학생들을 위한 응원이라면 학생들의 상황과 의사를 먼저 고려해야 한다”고 강조했다.

지역사회의 응원 방식도 이제는 달라져야 한다는 목소리가 나오는 이유다.

학생들을 격려하기 위해 반드시 숙소를 직접 방문하고 기념사진을 남겨야 하는지, 이를 언론에 알리는 것이 진정한 응원의 의미인지 되짚어봐야 한다는 것이다.

수험생마다 심리적 부담과 긴장을 받아들이는 방식은 다르다. 누군가에게는 반가운 격려가 다른 학생에게는 불필요한 일정이나 심리적 부담으로 작용할 수 있다.

학생들의 의사와 상황을 충분히 고려하지 않은 일률적인 방문은 오히려 배려의 취지를 퇴색시킬 수 있다.

울릉도 수험생들을 위한 응원은 이제 보여주기식 방문보다 실질적인 지원과 배려에 초점을 맞춰야 한다.

포항에 도착한 이후부터 시험이 끝날 때까지 학생들의 일정과 휴식을 최우선으로 보장하고, 외부 인사들의 숙소 방문은 가급적 자제하는 것이 바람직하다.

격려의 마음은 이동 전이나 수능 이후에 전하거나 학생들이 원할 경우 비대면 방식으로 전달할 수도 있다.

현수막 하나를 더 걸고 사진 한 장을 남기는 것보다 학생들이 방해받지 않고 충분히 쉬도록 하는 것이 더 큰 응원일 수 있다.

울릉도에서 포항까지 바다를 건너와 수능을 치러야 하는 학생들에게 이동의 부담만으로도 충분히 힘든 과정이다. 어른들의 선의가 또 다른 부담으로 이어져서는 안 된다.

수험생을 위한 응원이라면 무엇보다 수험생의 입장에서 생각해야 한다.

이들에게 지금 가장 필요한 것은 카메라 앞에서 건네는 격려보다 조용히 시험에 집중할 수 있도록 배려하는 어른들의 자세다.